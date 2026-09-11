Nuevo Campus Virtual del Ministerio de Salud mejora la capacitación sanitaria en la provincia.

El nuevo Campus Virtual del Ministerio de Salud de La Rioja busca democratizar la capacitación de equipos sanitarios en toda la provincia, abarcando diversas áreas del sistema de salud. Esta plataforma permitirá el acceso a formación desde cualquier punto del territorio, fortaleciendo la estrategia de Salud Digital.

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El Ministerio de Salud de La Rioja ha lanzado un nuevo Campus Virtual, destinado a mejorar el acceso a la capacitación del personal sanitario en toda la provincia. Esta plataforma forma parte del Plan Provincial de Salud y está diseñada para facilitar la formación del personal desde cualquier ubicación en el territorio riojano.

La presentación fue liderada por el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, quien enfatizó la importancia de la formación continua en el sistema sanitario, destacando que "el recurso humano es lo más importante". Junto a él, participaron autoridades sanitarias y coordinadores de diversas áreas, quienes se conectaron de manera virtual.

El Campus Virtual no solo está destinado a médicos, sino que también incluirá a personal de enfermería, administración y otros servicios del sistema de salud. Según Vergara, esta iniciativa se integra a la estrategia de Salud Digital de la provincia, fortaleciendo el uso de tecnología y nuevos conocimientos.

La plataforma fue desarrollada gracias a la colaboración entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Polo Tecnológico y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Hugo Vera, secretario de Ciencia y Tecnología, subrayó que este esfuerzo busca "federalizar y democratizar el conocimiento" en el ámbito sanitario.