Estrategia innovadora de salud en La Rioja: lucha contra el Chagas en Chamical y San Martín

El Ministerio de Salud de La Rioja, junto al Rotary Club de Chamical, implementará una estrategia para la detección y tratamiento de Chagas en Chamical, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. La iniciativa prioriza gestantes y niños, buscando mejorar el acceso a tratamientos y fortalecer la capacitación de equipos de salud.

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El Ministerio de Salud de La Rioja y el Rotary Club de Chamical han lanzado una nueva estrategia centrada en la prevención y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Esta iniciativa se implementará en los departamentos de Chamical, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza, elegidos por su situación epidemiológica. El objetivo es aumentar la búsqueda de casos y asegurar el acceso al tratamiento, enfocándose en poblaciones vulnerables como gestantes, mujeres en edad fértil y niños.

La presentación de la estrategia se realizó durante la Primera Jornada de Abordaje Integral de la Problemática del Chagas en Atención Primaria, en el salón Coty Agost Carreño. Este evento reunió a equipos de salud y contó con la capacitación de especialistas como Héctor Freilij y Cristian Bizzoto, entre otros. La iniciativa no solo busca mejorar la detección de casos, sino también potenciar la capacidad operativa de los laboratorios y asegurar insumos para el diagnóstico y control vectorial.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó la importancia de abordar el Chagas de manera integral, señalando que es una enfermedad frecuentemente olvidada. Salomé Ranalli, directora de Epidemiología, explicó que la selección de los departamentos se basa en un análisis epidemiológico detallado, priorizando aquellos con mayor casuística.