Efemérides del 11 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 11 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 11 de septiembre de 2026
- 1810 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la Academia de Matemáticas.
- 1852 – En Buenos Aires se produce una revolución que separa el Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina hasta el año 1862.
- 1852 – revolución en Buenos Aires: el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina.
- 1888 – Fallece Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar, estadista y presidente de Argentina.
- 1977 – el tenista argentino Guillermo Vilas, vence en el torneo de Forest Hills a Jimmy Connors y se convierte en el primer y hasta ahora único argentino en conquistar el segundo lugar de la clasificación mundial
- 1998 – Martín Payero, futbolista argentino.
- 2001 – la Asamblea de la OEA aprueba la Carta Democrática Interamericana.
- 2007 – eclipse parcial de sol, visto desde la Antártida, Argentina, Chile y Perú.
- 2020 – Se funda el portal de noticias "Las Tejas Online", convirtiéndose en el primer medio de comunicación de Las Tejas, Catamarca
- 2024 – Charly García publica su 14° álbum de estudio como solista, La lógica del escorpión.
El 11 de septiembre de 1973, ocurrió un golpe de estado en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende, marcando el inicio de una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Este evento tuvo profundas implicaciones políticas y sociales en el país y en toda América Latina, generando un amplio debate sobre derechos humanos y el papel de Estados Unidos en la región.
En el mundo: 11 de septiembre de 2026
- 9 – en Germania Magna finaliza la Batalla del bosque de Teutoburgo, donde el Imperio Romano sufre la mayor derrota de su historia, fijándose el Rin como la frontera entre el Imperio y los llamados bárbaros durante los siguientes cuatrocientos años.
- 813 – en Aquisgrán, Luis el Piadoso es coronado rey.
- 910 – en Francia, Guillermo I de Aquitania funda la abadía de Cluný.
- 1185 – Isaac II Ángelo mata a Esteban Hagiocristoforites y hace un llamamiento al pueblo, resultando la revuelta que depuso a Andrónico I Comneno y situó a Isaac en el trono del Imperio bizantino.
- 1226 – comienza la práctica católica de la adoración eucarística.
- 1297 – en la batalla del Puente de Stirling, los escoceses de William Wallace derrotan a los ingleses.
- 1498 – en las localidades de Tokaido y Kii (Japón), a las 8:00 (hora local) sucede un violento terremoto de magnitud 8,3 en la escala sismológica de Richter, dejando un saldo de decenas de muertos. (Ver Terremotos anteriores al siglo XX).
- 1541 – en Chile, las fuerzas del cacique Michimalonco atacan y destruyen la recientemente fundada ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, hoy conocida como Santiago de Chile.
- 1541 – en Guatemala, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala.
- 1552 – en Chile, un terremoto destruye la ciudad de Santiago.
- 1609 – Henry Hudson es el primer europeo que llega a la isla de Manhattan.
- 1609 – se da la orden de expulsión contra los musulmanes no convertidos de Valencia; este será el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España.
- 1640 – en el puerto de La Habana, un huracán destruye la flota de 36 navíos del almirante neerlandés Pata de Palo (Cornelius Jol).
- 1649 – finaliza el asedio de Drogheda: las tropas parlamentaristas de Oliver Cromwell toman la ciudad y masacran su guarnición.
- 1683 – victoria de Austria y Polonia contra el Imperio otomano en la batalla de Kahlenberg que puso fin al sitio de Viena.
- 1697 – victoria decisiva de Austria contra el Imperio otomano en la batalla de Zenta.
- 1709 – Gran Bretaña, Países Bajos y Austria luchan contra Francia (batalla de Malplaquet).
- 1714 – finaliza el asedio de Barcelona que se rinde a las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión Española. Se pone fin a la guerra.
- 1766 – en España, Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles.
- 1777 – en Estados Unidos se produce la batalla de Brandywine, una de las confrontaciones bélicas de la guerra de Independencia estadounidense.
- 1786 – comienza la Convención de Annapolis.
- 1789 – en los Estados Unidos, Alexander Hamilton es nombrado primer secretario de Estado del Tesoro.
- 1792 – en Inglaterra, seis hombres entran en la casa destinada al depósito de las joyas y roban el Diamante Hope junto con otras joyas de la Corona británica.
- 1802 – Francia se anexa el Piamonte italiano.
- 1810 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la Academia de Matemáticas.
- 1814 – Batalla de Plattsburgh.
- 1826 – William Morgan es secuestrado y jamás vuelto a ver vivo.
- 1829 – en Tampico (Tamaulipas, México) el general Antonio López de Santa Anna derrota al ejército español (Batalla de Tampico (1829)) que planeaba reconquistar México, al mando del brigadier Isidro Barradas (expedición Barradas).
- 1830 – Ecuador aprueba su primera constitución como país independiente.
- 1838 – en Álamos (Sonora, México) el diputado Antonio Almada y Alvarado se somete a la presidencia de Anastasio Bustamante.
- 1847 – en un bar de Pittsburgh (Pensilvania) se interpretan por primera vez las notas de la canción de Stephen Foster, Oh! Susanna.
- 1852 – revolución en Buenos Aires: el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina.
- 1856 – en León, representantes de los bandos legitimista y democrático firman el "Pacto Providencial" para enfrentar, derrotar y expulsar de Centroamérica a los filibusteros de William Walker, se constituye así un Ejército Aliado formado por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
- 1856 – cerca de Tipitapa (Nicaragua), llegan a la hacienda San Jacinto los 60 indios flecheros de Yucul, Matagalpa, al mando del capitán Francisco Sacasa, para reforzar a los 100 efectivos del Ejército del Septentrión y que 3 días después participarán en la Batalla de San Jacinto.
- 1857 – ocurre la Masacre de Mountain Meadows.
- 1869 – se completan los trabajos del monumento Wallace.
- 1875 – en México se establece la Academia Mexicana de la Lengua.
- 1886 – en Barcelona se celebra la primera conmemoración del sitio de Barcelona (1714) que luego devendrá en el Día de Cataluña (Diada).
- 1887 – en Paraguay es fundado el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, a manos del general Bernardino Caballero.
- 1891 – una inundación asola Consuegra (provincia de Toledo), muriendo 360 personas.
- 1893 – tiene lugar la primera conferencia del Parlamento Mundial de las Religiones.
- 1897 – en Etiopía, generales de Menelik II capturan (después de meses de persecución) a Gaki Sherocho, el último rey del Reino de Kaffa, lo cual significó el final de este antiguo reino.
- 1906 – Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia.
- 1911 – en Murfreesboro (Tennessee) se funda la escuela normal Middle Tennessee (actualmente Middle Tennessee State University).
- 1911 – nace el cantante Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve.
- 1914 – Australia invade Nueva Bretaña, derrotando al contingente alemán allí presente.
- 1916 – el puente de Quebec (Canadá) se cae por segunda vez, muriendo 11 hombres. El puente se había caído por primera vez el 29 de agosto de 1907.
- 1918 – el equipo de béisbol Boston Red Sox gana la Serie Mundial, lo cual no volvería a lograr hasta 86 años después, el 27 de octubre de 2004.
- 1919 – los marines de Estados Unidos invaden Honduras.
- 1921 – el actor estadounidense Fatty Arbuckle es arrestado por violación. Más tarde resultará absuelto de la acusación.
- 1922 – empieza el Mandato Británico de Palestina.
- 1924 – en Chile, mediante un pronunciamiento militar, se forma una Junta de gobierno, en la que se pone fin al período conocido como "Parlamentarismo", paralelamente el presidente Arturo Alessandri Palma, renuncia a su cargo temporalmente.
- 1926 – en Roma (Italia) en un atentado contra Benito Mussolini resultan heridos ocho transeúntes.
- 1929 – primer vuelo del autogiro (antecedente del helicóptero) cruzando el Canal de la Mancha.
- 1930 – en Italia, hace erupción el volcán Stromboli.
- 1939 – en Francia desembarcan las primeras tropas británicas (Segunda Guerra Mundial).
- 1940 – George Stibitz, hace la primera operación remota desde un teléfono hacia una computadora.
- 1941 – el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas entre la costa oriental de Estados Unidos e Islandia (en la Segunda Guerra Mundial).
- 1941 – en los Estados Unidos empiezan las excavaciones para la construcción del Pentágono.
- 1943 – el transatlántico italiano Conte di Savoia es hundido en Venecia por la aviación alemana (en la Segunda Guerra Mundial).
- 1943 – las tropas alemanas ocupan Córcega y Kosovo-Metojia.
- 1943 – en Minsk y Lida, los nazis comienzan el exterminio del gueto judío.
- 1944 – las primeras tropas aliadas del ejército de Estados Unidos cruzan la frontera oeste de la Alemania nazi (Segunda Guerra Mundial).
- 1944 – la Real Fuerza Aérea británica bombardeó la ciudad de Darmstadt matando a 11 500 civiles.
- 1948 – Henri Queuille se convierte en primer ministro de Francia.
- 1951 – Florence Chadwick atraviesa nadando el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia, siendo la primera mujer que completó la travesía en ambas direcciones.
- 1954 – Primera elección televisada de Miss América.
- 1960 – en Roma se clausura la XVII Olimpiada.
- 1961 – Se instala la primera oficina del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF - World Wide Fund for Nature).
- 1961 – en los Estados Unidos, una pareja de estadounidenses llamados Betty y Barney Hill afirman haber sido abducidos por extraterrestres.
- 1962 – en Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles terminan de grabar su primer sencillo Love Me Do.
- 1964 – en el Área U9bd del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona a 180 m bajo tierra su bomba atómica Spoon, de 0.2 kilotones. Es la bomba n.º 385 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1965 – a Vietnam llega la Primera División de Caballería estadounidense.
- 1967 – desde la superficie de la Luna, la sonda Surveyor 5 envía los resultados de los análisis químicos realizados en el suelo del satélite.
- 1968 – un avión de la compañía Air Inter que hacía el vuelo Niza-Ajaccio desaparece en el mar Mediterráneo, muriendo 95 personas.
- 1970 – en los Estados Unidos, la empresa Ford Motors Company presenta el nuevo modelo Ford Pinto.
- 1972 – en Múnich se clausura la XX Olimpiada.
- 1973 – en Chile, la totalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía uniformada chilena mayormente lideradas por los generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, José Toribio Merino y César Mendoza perpetran un golpe de Estado derrocando al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. El suicidio resultante de Allende daría inicio a la dictadura militar que duraría diecisiete años.
- 1974 – el vuelo 212 de Eastern Air Lines se estrella en Carolina del Norte, muriendo 69 pasajeros y 2 tripulantes.
- 1976 – en las costas de Valparaíso, Chile, durante la operación UNITAS ocurre la batalla de Marga Marga. Aún no se aclaran los hechos (gran secretismo por parte de los gobiernos), pero se rumorea que se atacó un submarino peruano (crisis de 1975).
- 1977 – en la ciudad de Puerto Elizabeth (Sudáfrica), el activista negro antiapartheid Steve Biko (30), en coma por una hemorragia cerebral tras ser torturado (y posiblemente golpeado con un palo en la cabeza) durante 22 horas de interrogatorio, es innecesariamente trasladado (esposado y desnudo) para ser atendido en Pretoria (1100 km), donde fallecerá al día siguiente debido a las malas condiciones del viaje.
- 1977 – el tenista argentino Guillermo Vilas, vence en el torneo de Forest Hills a Jimmy Connors y se convierte en el primer y hasta ahora único argentino en conquistar el segundo lugar de la clasificación mundial
- 1977 – un millón de personas se manifiestan en la ciudad de Barcelona para pedir el retorno de las instituciones de autogobierno, con ocasión de la Diada, fiesta nacional de Cataluña.
- 1978 – en Camp David se encuentran Jimmy Carter (presidente de Estados Unidos), Anwar el-Sadat (presidente de Egipto) y Menájem Beguín (primer ministro de Israel), y acuerdan un marco para la paz entre Israel y Egipto y una paz extensa en Oriente Medio.
- 1980 – en Chile se aprueba en referéndum la nueva constitución que confirma a Augusto Pinochet como presidente de Chile.
- 1982 – las fuerzas internacionales que estaban garantizando la seguridad de los refugiados palestinos, abandonan Líbano tras la invasión por parte de Israel. Cinco días después, varios miles de refugiados son masacrados en los campos de refugiados de masacre de Sabra y Chatila por falangistas cristianos maronitas.
- 1982 – en México, Miguel de la Madrid es nombrado oficialmente presidente.
- 1984 – en la isla de La Gomera (islas Canarias) mueren 22 personas en un incendio forestal, entre ellas Francisco Afonso (gobernador de Santa Cruz de Tenerife).
- 1986 – en el Área U3kz del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:57 (hora local), Estados Unidos detona a 503 m bajo tierra su bomba atómica Charleston, de 0.1 kilotones. Es la bomba n.º 1049 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1987 – en los Estados Unidos, el presentador principal de CBS Evening News, Dan Rather, enfadado por haber sido reemplazado por un partido de tenis, se marcha del plató, dejando a los telespectadores con una mesa de noticias vacía durante seis minutos.
- 1989 – el telón de acero se abre entre la Hungría comunista y Austria. Desde Hungría, miles de alemanes del Este salen en tropel hacia Austria y Alemania Occidental.
- 1991 – la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, calculadas en 11 000 hombres.
- 1992 – en Pakistán y el norte de la India, las tormentas monzónicas causan la muerte de 2000 personas.
- 1992 – el huracán Iniki, uno de los más dañinos huracanes en la historia actual de Estados Unidos, devasta la isla de Hawái, especialmente las islas de Kauai y Oaju.
- 1992 – en Perú el Gobierno de Alberto Fujimori, captura al terrorista Abimael Guzmán.
- 1997 – Escocia vota para restablecer su propio Parlamento, después de 290 años de unión con Inglaterra en el 700.º aniversario de la Batalla de Stirling Bridge, por la influencia nacionalista de la película Braveheart del actor y director estadounidense Mel Gibson.
- 1998 – Ceremonia de apertura de los Juegos de la Mancomunidad en Kuala Lumpur, Malasia. Malasia es el primer país asiático que alberga los juegos.
- 1999 – la tenista Serena Williams, a 2 semanas de su cumpleaños 18, gana su primer torneo del Grand Slam, el US Open, siendo la primera mujer afrodescendiente en ganar un Grand Slam desde Althea Gibson en 1958.
- 2001 – la Asamblea de la OEA aprueba la Carta Democrática Interamericana.
- 2001 – en los Estados Unidos suceden los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas (en Nueva York), a El Pentágono (en Washington) y a un avión (en Shanksville, Pensilvania), dejando 3016 muertos.
- 2001 – La banda de Thrash metal, Slayer, lanza su polémico álbum titulado God Hates Us All.
- 2003 – el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad se pone en marcha.
- 2003 – Se lanza la plataforma de juegos Steam, hecha por Valve Corporation.
- 2004 – cerca del Monte Athos (Grecia), el patriarca Petros VII y sus acompañantes mueren en un accidente de helicóptero aún sin explicar.
- 2005 – el Estado de Israel declara oficialmente su intención de dejar el disputado territorio de la Franja de Gaza después de 38 años de ocupación.
- 2007 – eclipse parcial de sol, visto desde la Antártida, Argentina, Chile y Perú.
- 2008 – en Porvenir (departamento de Pando, Bolivia) se lleva a cabo la masacre de Porvenir, con 18 campesinos muertos y 30 desaparecidos.
- 2008 – la empresa española Telefónica anuncia su decisión de lanzar una OPA por 55,1 % de Telefónica Chile por unos 985 millones de dólares estadounidenses.
- 2011 – en Guatemala se realiza la primera vuelta de las elecciones generales.
- 2011 – sale a la venta el sencillo de One Direction What Makes You Beautiful.
- 2012 – Asalto al consulado estadounidense en Bengasi.
- 2016 – en Madrid, España, el ciclista colombiano Nairo Quintana se proclama vencedor de la Vuelta a España.
- 2020 – Se funda el portal de noticias "Las Tejas Online", convirtiéndose en el primer medio de comunicación de Las Tejas, Catamarca
- 2024 – Charly García publica su 14° álbum de estudio como solista, La lógica del escorpión.
- 2024 – en Ecuador se produce el asesinato de María Belén Bernal.
- 2025 – Llega a Bogotá el primer tren del Metro de Bogotá.