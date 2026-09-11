Efemérides del 11 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 11 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 11 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 11 de septiembre de 2026

1810 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la Academia de Matemáticas.

– en Buenos Aires (Argentina) se inaugura la Academia de Matemáticas. 1852 – En Buenos Aires se produce una revolución que separa el Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina hasta el año 1862.

– En Buenos Aires se produce una revolución que separa el Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina hasta el año 1862. 1852 – revolución en Buenos Aires: el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina.

– revolución en Buenos Aires: el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. 1888 – Fallece Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar, estadista y presidente de Argentina.

– Fallece Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar, estadista y presidente de Argentina. 1977 – el tenista argentino Guillermo Vilas, vence en el torneo de Forest Hills a Jimmy Connors y se convierte en el primer y hasta ahora único argentino en conquistar el segundo lugar de la clasificación mundial

– el tenista argentino Guillermo Vilas, vence en el torneo de Forest Hills a Jimmy Connors y se convierte en el primer y hasta ahora único argentino en conquistar el segundo lugar de la clasificación mundial 1998 – Martín Payero, futbolista argentino.

– Martín Payero, futbolista argentino. 2001 – la Asamblea de la OEA aprueba la Carta Democrática Interamericana.

– la Asamblea de la OEA aprueba la Carta Democrática Interamericana. 2007 – eclipse parcial de sol, visto desde la Antártida, Argentina, Chile y Perú.

– eclipse parcial de sol, visto desde la Antártida, Argentina, Chile y Perú. 2020 – Se funda el portal de noticias "Las Tejas Online", convirtiéndose en el primer medio de comunicación de Las Tejas, Catamarca

– Se funda el portal de noticias "Las Tejas Online", convirtiéndose en el primer medio de comunicación de Las Tejas, Catamarca 2024 – Charly García publica su 14° álbum de estudio como solista, La lógica del escorpión.

💡 ¿Sabías que...? El 11 de septiembre de 1973, ocurrió un golpe de estado en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende, marcando el inicio de una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Este evento tuvo profundas implicaciones políticas y sociales en el país y en toda América Latina, generando un amplio debate sobre derechos humanos y el papel de Estados Unidos en la región.

En el mundo: 11 de septiembre de 2026