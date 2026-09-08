Efemérides del 8 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 8 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 8 de septiembre de 2026

1856 – en la provincia de Santa Fe (Argentina), un grupo de inmigrantes europeos crean la colonia Esperanza.

– en la provincia de Santa Fe (Argentina), un grupo de inmigrantes europeos crean la colonia Esperanza. 1906 – en la ciudad argentina de Carcarañá (provincia de Santa Fe), se funda el Club Atlético Carcarañá.

– en la ciudad argentina de Carcarañá (provincia de Santa Fe), se funda el Club Atlético Carcarañá. 1912 – Se inaugura oficialmente la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina en El Palomar. Preside el acto el ministro de Guerra, general de división Gregorio Vélez, que vuela en el avión biplano Farman de 50 hp pilotado por el francés Marcel Paillete, primer instructor de aeroplanos de la flamante Escuela.

– Se inaugura oficialmente la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina en El Palomar. Preside el acto el ministro de Guerra, general de división Gregorio Vélez, que vuela en el avión biplano Farman de 50 hp pilotado por el francés Marcel Paillete, primer instructor de aeroplanos de la flamante Escuela. 1928 – la FIFA decide que el primer mundial se lleve a cabo en Uruguay.

– la FIFA decide que el primer mundial se lleve a cabo en Uruguay. 1974 – Juan Manuel Azconzábal, futbolista argentino.

– Juan Manuel Azconzábal, futbolista argentino. 1987 – Silvina Moreno, cantante, instrumentista y compositora argentina.

– Silvina Moreno, cantante, instrumentista y compositora argentina. 1990 – en los Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini ganó el Us Open, siendo este su primer título de Gran Slam.y convirtiéndose también en la primera tenista de su país en conseguir un campeonato de tal magnitud.

– en los Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini ganó el Us Open, siendo este su primer título de Gran Slam.y convirtiéndose también en la primera tenista de su país en conseguir un campeonato de tal magnitud. 1990 – en la ciudad de Catamarca (Argentina), asesinan a María Soledad Morales.

– en la ciudad de Catamarca (Argentina), asesinan a María Soledad Morales. 2002 – la selección de baloncesto de Serbia y Montenegro se proclama campeón del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 al vencer en la final a la selección de Argentina.

– la selección de baloncesto de Serbia y Montenegro se proclama campeón del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 al vencer en la final a la selección de Argentina. 2010 – Liga de Quito se consagró campeón por segunda vez consecutiva de la Recopa Sudamericana ganándole a Estudiantes de La Plata en el resultado global 2-1.

💡 ¿Sabías que...? El 8 de septiembre de 1974, el expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, otorgó un perdón absoluto a Richard Nixon por cualquier delito que pudiera haber cometido durante su mandato. Esta decisión fue controversial y generó un intenso debate sobre la justicia y la responsabilidad en la política estadounidense. El perdón tuvo un impacto duradero en la percepción pública hacia el gobierno y la confianza en las instituciones.

En el mundo: 8 de septiembre de 2026