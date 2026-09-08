Efemérides del 8 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 8 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 8 de septiembre de 2026
- 1856 – en la provincia de Santa Fe (Argentina), un grupo de inmigrantes europeos crean la colonia Esperanza.
- 1906 – en la ciudad argentina de Carcarañá (provincia de Santa Fe), se funda el Club Atlético Carcarañá.
- 1912 – Se inaugura oficialmente la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina en El Palomar. Preside el acto el ministro de Guerra, general de división Gregorio Vélez, que vuela en el avión biplano Farman de 50 hp pilotado por el francés Marcel Paillete, primer instructor de aeroplanos de la flamante Escuela.
- 1928 – la FIFA decide que el primer mundial se lleve a cabo en Uruguay.
- 1974 – Juan Manuel Azconzábal, futbolista argentino.
- 1987 – Silvina Moreno, cantante, instrumentista y compositora argentina.
- 1990 – en los Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini ganó el Us Open, siendo este su primer título de Gran Slam.y convirtiéndose también en la primera tenista de su país en conseguir un campeonato de tal magnitud.
- 1990 – en la ciudad de Catamarca (Argentina), asesinan a María Soledad Morales.
- 2002 – la selección de baloncesto de Serbia y Montenegro se proclama campeón del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 al vencer en la final a la selección de Argentina.
- 2010 – Liga de Quito se consagró campeón por segunda vez consecutiva de la Recopa Sudamericana ganándole a Estudiantes de La Plata en el resultado global 2-1.
El 8 de septiembre de 1974, el expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, otorgó un perdón absoluto a Richard Nixon por cualquier delito que pudiera haber cometido durante su mandato. Esta decisión fue controversial y generó un intenso debate sobre la justicia y la responsabilidad en la política estadounidense. El perdón tuvo un impacto duradero en la percepción pública hacia el gobierno y la confianza en las instituciones.
En el mundo: 8 de septiembre de 2026
- 70 – en Judea, el ejército romano liderado por Tito saquea Jerusalén.
- 617 – en China, Li Yuan derrota al ejército de la dinastía Sui en la batalla de Huoyi, abriendo el sendero para invadir la capital imperial Chang'an y establecer la nueva dinastía Tang.
- 712 – el emperador Rui Zong abdica después de un breve reinado, a favor de su hijo Xuan Zong, de 27 años, quien asciende al trono imperial de la dinastía Tang.
- 990 – en España, a orillas del río Duero es decapitado el hijo mayor de Almanzor, Abd Āllah; que había liderado una conspiración para derrocar a su padre junto con los gobernadores de Zaragoza, Toledo y el visir al-Marwānī, que fueron encarcelados.
- 1100 – en la antigua Basílica de San Pedro (en Roma), los seguidores del fallecido papa Clemente III (más tarde considerado antipapa), entronizan de manera secreta al obispo de Albano, Teodorico (que un año más tarde será considerado antipapa y recluido en un monasterio).
- 1253 – en Roma, el papa Inocencio IV canoniza a Estanislao de Cracovia, asesinado por el rey Boleslao II el Temerario.
- 1380 – cerca de Tula (Rusia), a unos 280 km al sur de Moscú, los rusos vencen a los mongoles en la batalla de Kulikovo.
- 1423 – en Navarra, España, el rey Carlos III de Navarra promulga un tratado (Privilegio de la Unión) por el cual, los tres burgos que formaban la ciudad de Pamplona y que mantenían independencia física y jurídica entre ellos, se unen bajo una misma bandera, una misma muralla y un mismo regidor.
- 1522 – en Sevilla (España) se recibe a los 18 tripulantes de la nao Victoria tras conseguir la circunnavegación de la Tierra por primera vez bajo las órdenes de Juan Sebastián Elcano.
- 1529 – en Venezuela, Ambrosio Alfinger funda la aldea de Maracaibo.
- 1546 – en México, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ibarra fundan la localidad de Zacatecas.
- 1565 – en Florida (Estados Unidos) Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, el primer asentamiento permanente en Norteamérica.
- 1569 – en Venezuela, Juan de Trejo, en nombre del Virreinato de Nueva España, bautiza en la Región Caroreña, el Cantón y Departamento de Carora (Carohana Department) (hoy Municipio Caroreño Autónomo Torres) y su capital homónima, la ciudad de Carora (Carohana City), que había sido fundada anteriormente como el micro-reino de 'Carohana' por indígenas Ayamanes y descubierta hasta 1530 por el explorador alemán, Nicolás Federmann.
- 1602 – en la Ciudad de México se coloca la primera piedra del Templo de la Merced.
- 1636 – en Estados Unidos se funda el Harvard College.
- 1694 – en Warwick (Inglaterra) entre las 14:00 y las 20:00 sucede el Gran Incendio de Warwick.
- 1703 – en la Alameda de Hércules de Sevilla (España), el sacerdote capuchino, Fray Isidoro de Sevilla presenta la advocación mariana de Divina Pastora de las Almas.
- 1761 – en Londres el rey Jorge III de Gran Bretaña contrae matrimonio con duquesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, será el rey que más tiempo reinará Inglaterra hasta el ascenso al trono de su nieta, la reina Victoria, y posteriormente la reina Isabel II.
- 1777 – Se crea la Capitanía General de Venezuela, con lo cual se unifica, por primera vez, el territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela, una de las futuras e independientes naciones americanas.
- 1793 – en la actual provincia de Osorno, Chile, se reúne el Parlamento de Las Canoas, junta diplomática de la que emana un tratado de paz entre españoles y mapuches.
- 1816 – en España, el rey Fernando VII otorga por Cédula Real, el título de villa a la congregación de Alvarado.
- 1847 – En México ocurre la Batalla del Molino del Rey.
- 1856 – en la provincia de Santa Fe (Argentina), un grupo de inmigrantes europeos crean la colonia Esperanza.
- 1873 – en Madrid, Emilio Castelar es elegido presidente de la I República Española.
- 1876 – en Ecuador, un pronunciamiento militar dirigido por el general Veintimilla derroca al Gobierno conservador de Antonio Borrero.
- 1888 – Isaac Peral bota el primer submarino operativo del mundo.
- 1888 – en Londres se encuentra el cadáver de Annie Chapman, la segunda víctima de asesinato de Jack el Destripador.
- 1900 – la ciudad de Galveston (Texas) es destruida por un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson (Gran Huracán de Galveston). Mueren entre 6000 y 12 000 personas y quedan más de 30 000 sin hogar.
- 1906 – en la ciudad argentina de Carcarañá (provincia de Santa Fe), se funda el Club Atlético Carcarañá.
- 1907 – Alfonso XIII otorga a Cangas de Onís (Asturias), el título de ciudad, como la «más grande capital, más pequeña ciudad».
- 1907 – el astrónomo alemán Max Wolf descubre el asteroide 641 Agnes.
- 1911 – La Virgen del Valle es coronada. El Obispo Antonio María Durán (diócesis de Santo Tomás de Guayana, Venezuela).
- 1912 – Se inaugura oficialmente la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina en El Palomar. Preside el acto el ministro de Guerra, general de división Gregorio Vélez, que vuela en el avión biplano Farman de 50 hp pilotado por el francés Marcel Paillete, primer instructor de aeroplanos de la flamante Escuela.
- 1920 – en Estados Unidos se inaugura el primer servicio de correo aéreo.
- 1924 – en Chile el general Luis Altamirano realiza un golpe de Estado que derroca al presidente Arturo Alessandri.
- 1925 – en el Rif (norte de África), en el marco de la Guerra de la Independencia del Rif, el ejército español lleva a cabo el Desembarco de Alhucemas, que acabará con la guerra.
- 1928 – la FIFA decide que el primer mundial se lleve a cabo en Uruguay.
- 1941 – durante la Segunda Guerra Mundial comienza el Sitio de Leningrado, acción militar que durará más de dos años.
- 1944 – en Gran Bretaña, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cae la primera bomba V2 de los nazis alemanes.
- 1951 – Estados Unidos y Japón firman tratados de paz y de seguridad.
- 1953 – la República de Austria es reconocida por la Unión Soviética, que renuncia al cobro de sus gastos de ocupación.
- 1953 – en el sitio de pruebas atómicas en Semipalatinsk (Kazajistán) la Unión Soviética hace detonar a 220 m de altura su séptima bomba atómica, de 1,6 kilotones.
- 1957 – en Zaragoza (España) se inaugura el estadio La Romareda.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:59 (hora local), Estados Unidos detona a 230 m bajo tierra su bomba atómica Laplace, de 1 kilotón. Es la bomba n.º 111 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1961 – en Brasil, el socialdemócrata Tancredo Neves es nombrado primer ministro.
- 1966 – en los Estados Unidos, el canal de televisión NBC emite el primer episodio de la serie de ciencia ficción Star Trek (Star Trek: The Original Series), creada por Gene Roddenberry. En Hispanoamérica, sería conocida como "Viaje a las Estrellas", y daría inicio a una de las franquicias más populares de la segunda mitad del siglo XX.
- 1967 – Estados Unidos lanza la nave Surveyor 5 a la Luna.
- 1974 – en los Estados Unidos, el presidente Gerald Ford indulta todos los delitos que el ex presidente Richard Nixon pudiera haber cometido en su mandato.
- 1976 – en España se inaugura el estadio Martínez Valero del Elche Club de Fútbol.
- 1981 – Guatemala rompe las relaciones con el Reino Unido por la independencia de Belice.
- 1986 – en Chile, el dictador Augusto Pinochet decreta el estado de excepción tras el atentado en su contra del día anterior. Se realizan centenares de detenciones.
- 1986 – en Chicago, Estados Unidos se inaugura el programa The Oprah Winfrey Show.
- 1990 – en los Estados Unidos, la tenista argentina Gabriela Sabatini ganó el Us Open, siendo este su primer título de Gran Slam.y convirtiéndose también en la primera tenista de su país en conseguir un campeonato de tal magnitud.
- 1990 – en la ciudad de Catamarca (Argentina), asesinan a María Soledad Morales.
- 1997 – en los Estados Unidos se emite el primer episodio de la serie Ally McBeal.
- 1997 – en el puerto de Montrouis (Haití), mueren 500 personas al naufragar un transbordador.
- 2001 – en Durban (Sudáfrica) se da inicio a la Conferencia Mundial en Contra del Racismo.
- 2002 – la selección de baloncesto de Serbia y Montenegro se proclama campeón del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 al vencer en la final a la selección de Argentina.
- 2003 – en los Estados Unidos, la RIAA demanda a una niña de 12 años de edad por haber compartido música ilegalmente.
- 2004 – a unos 170 km al suroeste de Salt Lake City (Utah), la sonda espacial Génesis de la NASA se estrella en tierra luego de que su paracaídas fallara al abrirse.
- 2005 – en Chile, se publica el disco Vida de perros de la banda Los Bunkers.
- 2008 – en México se pone a circular como moneda legal el nuevo billete de 200 pesos.
- 2010 – se estrenó la telenovela estadounidense Alguien te mira.
- 2010 – Liga de Quito se consagró campeón por segunda vez consecutiva de la Recopa Sudamericana ganándole a Estudiantes de La Plata en el resultado global 2-1.
- 2021 – los talibanes toman el poder en Afganistán y declaran el Emirato Islámico de Afganistán.
- 2022 – Carlos III es proclamado rey del Reino Unido y de la Mancomunidad de Naciones al fallecer su madre, Isabel II.
- 2023 – Ocurre Terremoto de Marruecos con epicentro al sur de Marrakech y una magnitud de 6,8 donde fallecieron 2946 personas.
- 2024 – Tras 11 días de actividad deportiva, finaliza los Juegos Paralímpicos de París 2024, los primeros que realizan en dicha ciudad de Francia, tras albergar los Juegos Olímpicos de verano después de 100 años.