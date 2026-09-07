Efemérides del 7 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 7 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 7 de septiembre de 2026

1822 – en Buenos Aires comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego Banco de la Provincia de Buenos Aires.

– en Buenos Aires comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego Banco de la Provincia de Buenos Aires. 1898 – en Buenos Aires se abre al público el Jardín Botánico.

– en Buenos Aires se abre al público el Jardín Botánico. 1934 – Waldo de los Ríos, compositor argentino (f. 1977).

– Waldo de los Ríos, compositor argentino (f. 1977). 1935 – Jorge Griffa, futbolista y entrenador argentino.

– Jorge Griffa, futbolista y entrenador argentino. 1936 – Jorge Porcel, humorista y cantante argentino (f. 2006).

– Jorge Porcel, humorista y cantante argentino (f. 2006). 1947 – en Argentina se sanciona la ley de voto femenino.

– en Argentina se sanciona la ley de voto femenino. 1949 – Ricardo Piccinini, futbolista argentino-guatemalteco.

– Ricardo Piccinini, futbolista argentino-guatemalteco. 1972 – Pablo Lavallén, futbolista argentino.

– Pablo Lavallén, futbolista argentino. 1979 – en Japón, la Selección Juvenil de Argentina se consagra campeona de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil.

– en Japón, la Selección Juvenil de Argentina se consagra campeona de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil. 1980 – Gabriel Milito, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 7 de septiembre de 1927, se presentó al público el primer teléfono de disco, que revolucionaría la forma en que las personas realizaban llamadas telefónicas. Este dispositivo, diseñado por la empresa Bell System, permitió una mayor facilidad y rapidez en la marcación de números, marcando un hito en la historia de las telecomunicaciones. La transición del tradicional teléfono de tambor al teléfono de disco fue un avance significativo en la tecnología de la comunicación.

En el mundo: 7 de septiembre de 2026