Efemérides del 7 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 7 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 7 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 7 de septiembre de 2026
- 1822 – en Buenos Aires comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego Banco de la Provincia de Buenos Aires.
- 1898 – en Buenos Aires se abre al público el Jardín Botánico.
- 1934 – Waldo de los Ríos, compositor argentino (f. 1977).
- 1935 – Jorge Griffa, futbolista y entrenador argentino.
- 1936 – Jorge Porcel, humorista y cantante argentino (f. 2006).
- 1947 – en Argentina se sanciona la ley de voto femenino.
- 1949 – Ricardo Piccinini, futbolista argentino-guatemalteco.
- 1972 – Pablo Lavallén, futbolista argentino.
- 1979 – en Japón, la Selección Juvenil de Argentina se consagra campeona de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil.
- 1980 – Gabriel Milito, futbolista argentino.
El 7 de septiembre de 1927, se presentó al público el primer teléfono de disco, que revolucionaría la forma en que las personas realizaban llamadas telefónicas. Este dispositivo, diseñado por la empresa Bell System, permitió una mayor facilidad y rapidez en la marcación de números, marcando un hito en la historia de las telecomunicaciones. La transición del tradicional teléfono de tambor al teléfono de disco fue un avance significativo en la tecnología de la comunicación.
En el mundo: 7 de septiembre de 2026
- 1191 – en la actual Palestina las fuerzas de Ricardo I de Inglaterra vencen a las tropas de Saladino en la batalla de Arsuf.
- 1499 – En España, Diego de Lucero El tenebroso es nombrado como encargado de la Inquisición en Córdoba, iniciando una estricta persecución de judíos en todas las clases sociales que causaron un profundo temor en la población.
- 1630 – en la costa noreste de Estados Unidos se funda la ciudad de Boston.
- 1710 – Felipe V de España da confirmación a Albacete para celebrar su feria.
- 1812 – en la batalla de Borodino, Napoleón vence a las fuerzas rusas durante las guerras napoleónicas.
- 1813 – en Estados Unidos se usa por primera vez el término "Tío Sam" para referirse a este país.
- 1822 – a orillas del río Ipiranga (Brasil), el príncipe Pedro proclama la independencia, disolviéndose así el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve
- 1822 – en Buenos Aires comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego Banco de la Provincia de Buenos Aires.
- 1841 – en Santiago de Chile se funda el Colegio de los Sagrados Corazones (Providencia), también conocido como de las «Monjas Francesas»
- 1859 – en Londres, entra en funcionamiento el Big Ben.
- 1860 – en Italia, Garibaldi ocupa Nápoles.
- 1873 – en España, Nicolás Salmerón Alonso dimite como presidente de la I República española para no verse obligado a firmar sentencias de muerte.
- 1898 – en Buenos Aires se abre al público el Jardín Botánico.
- 1902 – en la marisma de Trundholm (Dinamarca), un campesino descubre el carro del sol de Trundholm (creado en el 1300 a. C.).
- 1909 – en San Sebastián (España) se funda el club de fútbol Real Sociedad.
- 1923 – se crea la Organización Internacional de Policía Criminal - Interpol. La mayor organización de policía internacional, formada por más de 190 países.
- 1932 – en la guerra del Chaco (1932-1935) 15 000 soldados paraguayos se enfrentan contra 650 bolivianos en la batalla de Boquerón, que se prolongará 23 días. Morirán 7000 paraguayos y 150 bolivianos.
- 1936 – España, Guerra Civil. Parte en tren hacia Madrid la Columna Tierra y Libertad, columna miliciana organizada por la CNT-FAI de las comarcas del Alto Llobregat y Cardoner.
- 1936 – en Hobart (isla de Tasmania) muere Benjamín, el último tigre de Tasmania conocido, extinguiéndose su especie.
- 1940 – en la batalla de Inglaterra, los alemanes inician el bombardeo masivo de Londres.
- 1941 – En la URSS se disuelve la República Autónoma Socialista Soviética de los Alemanes del Volga (República Autónoma dentro de la Rusia Soviética), por un decreto hecho por Stalin.
- 1946 – en Colombia, el conservador Mariano Ospina Pérez toma posesión de la presidencia.
- 1947 – en Argentina se sanciona la ley de voto femenino.
- 1954 – en Italia se estrena la película La strada, de Federico Fellini.
- 1955 – en Perú las mujeres obtienen el derecho al voto femenino.
- 1956 – Pelé debuta como profesional con el Santos F.C. contra el Cubatão, anotando un gol.
- 1958 – en Sevilla, España se inaugura el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
- 1961 – en Brasil, João Goulart asume la Presidencia de la República bajo el régimen parlamentario. La adopción del parlamentarismo pone fin a una grave crisis política, comenzada tras la renuncia de Jânio Quadros.
- 1967 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 5:45 (hora local), Estados Unidos detona a 521 m bajo tierra su bomba atómica Yard, de 22 kilotones. Es la bomba n.º 519 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1969 – en los Estados Unidos se crea DARPA, embrión de Internet.
- 1970 – en Cuenca (Ecuador), el gobierno de José María Velasco Ibarra crea la Universidad Católica de Cuenca.
- 1977 – en los Estados Unidos se firman los Tratados Torrijos-Carter, por los cuales se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de Panamá de Estados Unidos a la República de Panamá.
- 1979 – en Japón, la Selección Juvenil de Argentina se consagra campeona de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil.
- 1982 – en Afganistán, el ejército soviético despliega sus tropas.
- 1986 – en Chile, el dictador Augusto Pinochet sale ileso de un atentado perpetrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el que murieron cinco escoltas y viajaba su nieto de 10 años.
- 1987 – en Maracay (Venezuela), las lluvias torrenciales dejan más de 200 personas muertas y cerca de un millar de desaparecidas.
- 1989 – en El Salvador, el Frente Farabundo Martí anuncia un alto el fuego unilateral para facilitar el diálogo con el gobierno.
- 1996 – en Las Vegas (Nevada) es tiroteado el rapero estadounidense Tupac Shakur (25). Fallecerá una semana después.
- 1997 – en Estados Unidos se lleva a cabo el primer vuelo del avión de caza F-22.
- 1998 – a pocos km al este de la isla de Riou ―unos 20 km al sureste de Marsella (Francia)― un pescador halla una pulsera de plata de identidad con el nombre del escritor y aviador Antoine de Saint-Exuperý. El 23 de mayo de 2000, un buzo llamado Luc Vanrell encontrará los restos de su avión P-38 Lightning.
- 1999 – en Grecia hay un terremoto de escala 6,0 que causa la muerte de 143 personas.
- 2001 – en el Madison Square Garden (Nueva York) Michael Jackson da un concierto con sus hermanos.
- 2003 – en España, estreno de la serie televisiva Aquí no hay quien viva.
- 2004 – El intérprete mexicano Alejandro Fernández, lanza al mercado su 11.º álbum de estudio A corazón abierto.
- 2011 – accidente del Yak-42 del Lokomotiv Yaroslavl.
- 2017 – En la costa de Chiapas (México) se registra un sismo de Magnitud 8.2 en la escala de Magnitud de Momento, dejando un saldo de más de 103 muertos, siendo uno de los sismos más fuertes registrado con equipo sismológico en ese país.
- 2019 – El cineasta ucraniano Oleh Sentsov y otras 66 personas son liberados en un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia.
- 2021 – en Acapulco, se registra un sismo de Magnitud 7.1, sintiéndose en 13 entidades del país. El sismo dejó como saldo la muerte de 14 personas y varios daños moderados en Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca. Este sismo significó el primero mayor a 7.0MW, en registrarse en la Brecha de Guerrero desde 1911.
- 2021 – En Hidalgo, México, se registra el desbordamiento del Río Tula, provocando una grave devastación en el Valle del Mezquital y dejando un saldo de 15 persona fallecidas.
- 2025 – En la Ciudad del Vaticano, el papa León XIV canoniza a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, este último siendo el primer santo de la generación milenial.