Viernes, 11 de Septiembre 2026
La Rioja

La Rioja se convierte en sede del Parlamento del Norte Grande con la 59.ª sesión inaugural

El gobernador Ricardo Quintela inauguró la 59.ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande en La Rioja, donde se abordarán políticas para mejorar la vida de la población y enfrentar desigualdades regionales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El gobernador Ricardo Quintela inauguró la 59.ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino en La Rioja, con la participación de representantes de las diez provincias del norte. El evento se llevó a cabo en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros y buscó fomentar un debate sobre políticas que mejoren la vida de la población y reduzcan las desigualdades regionales.

Durante su discurso, Quintela enfatizó la importancia del federalismo y del papel del Estado en la garantía de derechos. Mencionó que servicios como salud, educación, seguridad, justicia, agua y energía son esenciales y deben ser garantizados por el gobierno. También hizo hincapié en la necesidad de debatir para reconstruir la esperanza en la sociedad argentina y el tejido social deteriorado.

Por su parte, el presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, valoró la hospitalidad de La Rioja y destacó la relevancia de este espacio como ámbito de integración regional, agradeciendo la participación de los representantes provinciales en el encuentro.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial parlamento del norte grande política teresita madera ricardo quintela
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