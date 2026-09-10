Jueves, 10 de Septiembre 2026
La Rioja

Villa Unión avanza hacia la sustentabilidad con la nueva planta solar inaugurada por Quintela

Una nueva planta solar de 100 kW fue inaugurada en Villa Unión, mejorando la infraestructura energética local y promoviendo un modelo sustentable. La comunidad celebra este avance que optimizará servicios públicos y fortalecerá la autonomía energética.

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El gobernador Ricardo Quintela inauguró una nueva planta solar fotovoltaica en Villa Unión, contribuyendo a las celebraciones por el 145° aniversario de la ciudad. Con una potencia instalada de 100 kW, esta instalación busca generar energía limpia para satisfacer parte de la demanda de servicios públicos, mejorando la infraestructura energética de la región.

La planta está estratégicamente ubicada a la vera de la Ruta Nacional N.º 76, lo que facilitará su conexión con la infraestructura eléctrica existente. Este avance es parte de la política energética del Gobierno de La Rioja, que se enfoca en aprovechar recursos renovables y avanzar hacia un modelo sustentable.

La inauguración responde a la creciente necesidad de generar energía sostenible, alineándose con las políticas globales de cuidado ambiental. La comunidad local ha recibido este proyecto con entusiasmo, viéndolo como una oportunidad para mejorar la calidad de vida y fortalecer la autonomía energética, al tiempo que se promueve un desarrollo que asegura sostenibilidad para el futuro.

Etiquetas: la rioja villa unión inauguración energía solar gobierno provincial infraestructura energética
TL;DR

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