Martes, 8 de Septiembre 2026
La Rioja

Olta avanza hacia la sostenibilidad con la inauguración de un nuevo Parque Solar

Olta da un paso hacia la sostenibilidad con la inauguración de una planta fotovoltaica de 30 kW, que cubrirá hasta el 15% del alumbrado público municipal. Esta iniciativa es parte del Programa Municipios Sustentables del Gobierno de La Rioja, que busca fomentar energías limpias en toda la provincia.

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La inauguración de una nueva planta fotovoltaica de 30 kW en Olta marca un avance hacia un modelo energético más sustentable. Esta obra, que forma parte del Programa Municipios Sustentables, busca abastecer parte de la demanda del alumbrado público municipal mediante la incorporación de energías renovables.

Durante la ceremonia, el gobernador Ricardo Quintela destacó que la planta cubrirá entre el 10% y el 15% de la energía requerida para el alumbrado, lo que representa un paso importante hacia la independencia energética de la localidad. Quintela también mencionó que la inauguración permitirá un abaratamiento de los costos energéticos para el municipio, sugiriendo que este modelo podría replicarse en otras localidades de la provincia.

Este proyecto se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno de La Rioja para fomentar el uso de energías limpias en todos los municipios, aprovechando las condiciones naturales de la región. La planta de Olta es solo el comienzo de un esfuerzo que podría expandirse, generando un porcentaje significativo de la energía necesaria para el alumbrado público en el futuro.

El gobernador enfatizó la importancia de seguir implementando proyectos de este tipo, que se integran en una política provincial destinada a llevar energías renovables a cada departamento y satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades locales.

Etiquetas: la rioja olta energía renovable inauguración gobierno provincial municipios sustentables
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