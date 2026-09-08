Martes, 8 de Septiembre 2026
Policiales

Condena solicitada en juicio por abuso: familia afectada clama justicia en La Rioja

Se inició el juicio por abuso sexual contra el tío político de cuatro víctimas, con acusaciones que abarcan desde 2015 hasta 2021. La comunidad espera justicia en un caso de gran gravedad.

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La primera audiencia del juicio oral y público por delitos contra la integridad sexual ha comenzado, con el acusado siendo el tío político de las cuatro víctimas. Este proceso judicial, que podría extenderse varias semanas, busca esclarecer hechos que habrían ocurrido continuamente entre 2015 y 2021, cuando las víctimas tenían entre 16 y 18 años.

La Fiscalía de Cámara, representada por el fiscal Rafael López, presentó la acusación formal de Abuso Sexual Simple en cuatro hechos, destacando la relación familiar del imputado con las víctimas como un factor que facilitó la comisión de los delitos. Durante el juicio, López fue acompañado por la ayudante fiscal Analuz Zalazar.

El tribunal está compuesto por la jueza Sara López Douglas y los jueces vocales Edith Agüero y Gustavo Díaz. Este caso ha suscitado gran interés en la comunidad local, dada la gravedad de las acusaciones y la conexión familiar entre el acusado y las víctimas.

A medida que el juicio avanza, se espera que se presenten más pruebas y detalles, mientras la comunidad permanece atenta a la búsqueda de justicia y al respeto de los derechos de las víctimas.

Etiquetas: argentina abuso sexual juicio fiscalía derechos de las víctimas justicia
TL;DR

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