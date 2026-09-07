Martes, 8 de Septiembre 2026
Policiales

Aumenta la preocupación en la comunidad por las denuncias contra Alexis Aguilar

Una joven de 20 años presentó una cuarta denuncia contra Alexis Aguilar, quien ingresaba sin autorización a los departamentos y filmaba a las inquilinas. La falta de protección legal genera preocupación sobre la seguridad y privacidad de las víctimas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Una joven de 20 años ha presentado una nueva denuncia contra Alexis Aguilar, propietario de un edificio, quien ingresaba sin permiso a los departamentos. Este caso suma ya una cuarta denuncia formal, evidenciando un patrón de comportamiento preocupante por parte del acusado.

Según la denunciante, Aguilar la observaba y filmaba a través del ventiluz del baño, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de las inquilinas. A pesar de la gravedad de estos actos, las pericias judiciales determinaron que el material fílmico era solo para consumo personal y no había pruebas de que fuera compartido con terceros, lo que ha suscitado un debate sobre las lagunas legales en la legislación actual.

El abogado de la víctima, Sergio Gómez, ha manifestado la necesidad urgente de reformar el Código Penal para ofrecer una mejor protección a las víctimas de acoso. La comunidad ha tomado conciencia de la importancia de fortalecer las leyes que resguardan la intimidad, en un contexto donde el impacto de estos delitos puede ser devastador para la salud mental y emocional de las personas afectadas.

La evolución de este caso dependerá de la investigación en curso y de la respuesta de las autoridades, así como de posibles modificaciones legislativas que ayuden a prevenir situaciones similares en el futuro.

Etiquetas: argentina seguridad acoso invasión de privacidad legislación derechos de las víctimas
TL;DR

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