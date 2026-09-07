Martes, 8 de Septiembre 2026
Policiales

Tragedia en Chepes: un motociclista pierde la vida en un accidente en la avenida Belgrano Sur

Un motociclista falleció tras un accidente en la avenida Belgrano Sur, donde perdió el control de su moto. Se investiga la causa del siniestro y se realizaron pericias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un trágico accidente se registró este domingo en la avenida Belgrano Sur, donde un motociclista perdió la vida tras caer de su vehículo. El hombre, que conducía una motocicleta Corven Triax 200 cc de sur a norte, perdió el control por causas que se están investigando.

Tras la caída, el motociclista sufrió múltiples escoriaciones y fue trasladado de urgencia al nosocomio local por personal de emergencias médicas. Sin embargo, al llegar al centro de salud, el médico de turno confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para llevar a cabo las pericias pertinentes. Mientras tanto, la motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para su resguardo, en el marco de las diligencias investigativas que se están realizando.

Etiquetas: argentina accidente de tránsito motociclista policiales emergencias médicas investigación
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