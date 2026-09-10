Jueves, 10 de Septiembre 2026
La Rioja

Estudiantes de la UNLaR vuelven a contar con colectivo tras una década sin servicio

La Universidad Nacional de La Rioja ha reactivado un colectivo para 44 estudiantes, facilitando visitas al Parque Eólico Arauco. Esta experiencia práctica conecta teoría y práctica en la formación académica, vital para el desarrollo sostenible.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Estudiantes de la UNLaR vuelven a contar con colectivo tras una década sin servicio
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Universidad Nacional de La Rioja ha reactivado un colectivo que permitirá a 44 estudiantes realizar salidas educativas, tras estar inactivo por una década. El primer viaje se llevó a cabo el pasado fin de semana al Parque Eólico Arauco, donde los alumnos del Departamento de Ciencias Aplicadas pudieron experimentar de manera práctica el vínculo entre teoría y práctica profesional.

Esta actividad es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la gestión de la rectora Natalia Albarez Gómez para renovar las políticas educativas de la institución. Se busca recuperar y gestionar recursos que beneficien tanto a alumnos como docentes, promoviendo experiencias de aprendizaje que trasciendan las aulas.

El Parque Eólico Arauco representa un espacio clave para la educación en energías renovables, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de familiarizarse con las tecnologías de generación de energía eólica. Esta práctica no solo enriquece su formación, sino que también los prepara para un sector laboral en expansión, esencial para el desarrollo sostenible del país.

Albarez Gómez ha destacado la importancia de estas experiencias en la formación integral de los estudiantes, asegurando que el aprendizaje debe llevarse a cabo en contextos reales que les permitan desarrollar habilidades aplicadas. Con estas iniciativas, la universidad busca fortalecer el perfil educativo de sus egresados y contribuir al desarrollo regional.

Etiquetas: la rioja unlar parque eólico arauco educación energías renovables formación académica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5809 articles →

Artículos relacionados

Acción colectiva en Chilecito: medidas cautelares contra EDELAR por problemas de servicio

Ruta 79 en peligro: vecinos de Olta y Chamical claman por atención urgente

Usuarios de Chilecito y Famatina celebran la vuelta a tarifas eléctricas anteriores tras fallo judicial

La Rioja refuerza la conservación: 117.000 hectáreas en Los Colorados bajo protección

Olta avanza hacia la sostenibilidad con la inauguración de un nuevo Parque Solar

General Belgrano celebra la entrega de la vivienda número 1.026 del Plan Angelelli

Propuesta de seguimiento educativo para estudiantes secundarios en La Rioja

Operativo de rescate: 1500 comercios riojanos se benefician esta semana

Vientos intensos en La Rioja: precaución por ráfagas que alcanzan los 100 km/h
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar