Estudiantes de la UNLaR vuelven a contar con colectivo tras una década sin servicio

La Universidad Nacional de La Rioja ha reactivado un colectivo para 44 estudiantes, facilitando visitas al Parque Eólico Arauco. Esta experiencia práctica conecta teoría y práctica en la formación académica, vital para el desarrollo sostenible.

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La Universidad Nacional de La Rioja ha reactivado un colectivo que permitirá a 44 estudiantes realizar salidas educativas, tras estar inactivo por una década. El primer viaje se llevó a cabo el pasado fin de semana al Parque Eólico Arauco, donde los alumnos del Departamento de Ciencias Aplicadas pudieron experimentar de manera práctica el vínculo entre teoría y práctica profesional.

Esta actividad es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la gestión de la rectora Natalia Albarez Gómez para renovar las políticas educativas de la institución. Se busca recuperar y gestionar recursos que beneficien tanto a alumnos como docentes, promoviendo experiencias de aprendizaje que trasciendan las aulas.

El Parque Eólico Arauco representa un espacio clave para la educación en energías renovables, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de familiarizarse con las tecnologías de generación de energía eólica. Esta práctica no solo enriquece su formación, sino que también los prepara para un sector laboral en expansión, esencial para el desarrollo sostenible del país.

Albarez Gómez ha destacado la importancia de estas experiencias en la formación integral de los estudiantes, asegurando que el aprendizaje debe llevarse a cabo en contextos reales que les permitan desarrollar habilidades aplicadas. Con estas iniciativas, la universidad busca fortalecer el perfil educativo de sus egresados y contribuir al desarrollo regional.