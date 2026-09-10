Jueves, 10 de Septiembre 2026
Policiales

Ciclista en estado crítico tras accidente en Circunvalación: preocupan las condiciones viales

Un accidente en la Avenida Circunvalación involucró a un automóvil y una bicicleta, dejando a la ciclista de 19 años con lesiones graves. La investigación continúa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Ciclista en estado crítico tras accidente en Circunvalación: preocupan las condiciones viales
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un accidente grave tuvo lugar en la Avenida Circunvalación, cerca de la intersección con Avenida El Sol, cuando un automóvil Volkswagen Gol negro, conducido por una adolescente de 17 años, impactó contra una bicicleta. El choque provocó que el vehículo volcara, generando una situación de emergencia.

La ciclista, Milagros Guadalupe Rearte, de 19 años, resultó con lesiones significativas, incluyendo un traumatismo de cráneo, una posible fractura de tibia y peroné, además de traumatismos en el codo izquierdo y múltiples escoriaciones. Ambos, la conductora y la ciclista, recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladadas de urgencia a un nosocomio local para una evaluación más detallada.

El operativo inicial fue llevado a cabo por el personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes se encargaron de las tareas de seguridad antes de la llegada del Servicio de Emergencias Médicas 107. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito ciclista avenida circunvalación bomberos voluntarios emergencia médica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5811 articles →

Artículos relacionados

Capturado en La Rioja un fugitivo buscado por homicidio en Córdoba

Femicidio en La Rioja: conmoción por el asesinato de Pamela Luna Villafañe

Cuatro colombianos arrestados por usura en un operativo en Avenida 2 de Abril

Capturado en La Rioja un fugitivo buscado por homicidio en Córdoba

Colombianos arrestados por usura: se analiza su posible expulsión de Argentina

Afectados por usura: prestamista bajo investigación en La Rioja por retención de motos

Cámara Tercera revoca sobreseimiento en caso de abuso en la Escuela Gabriela Mistral

Condena solicitada en juicio por abuso: familia afectada clama justicia en La Rioja

Accidente en Ruta Nacional N° 38: tres personas heridas tras vuelco de camioneta
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar