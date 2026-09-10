Ciclista en estado crítico tras accidente en Circunvalación: preocupan las condiciones viales

Un accidente grave tuvo lugar en la Avenida Circunvalación, cerca de la intersección con Avenida El Sol, cuando un automóvil Volkswagen Gol negro, conducido por una adolescente de 17 años, impactó contra una bicicleta. El choque provocó que el vehículo volcara, generando una situación de emergencia.
La ciclista, Milagros Guadalupe Rearte, de 19 años, resultó con lesiones significativas, incluyendo un traumatismo de cráneo, una posible fractura de tibia y peroné, además de traumatismos en el codo izquierdo y múltiples escoriaciones. Ambos, la conductora y la ciclista, recibieron atención médica en el lugar y fueron trasladadas de urgencia a un nosocomio local para una evaluación más detallada.
El operativo inicial fue llevado a cabo por el personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes se encargaron de las tareas de seguridad antes de la llegada del Servicio de Emergencias Médicas 107. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.