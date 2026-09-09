Capturado en La Rioja un fugitivo buscado por homicidio en Córdoba

Un hombre buscado por un homicidio en Córdoba fue detenido en La Rioja tras la identificación de un vehículo relacionado. La policía local actuó rápidamente para capturarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

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La Policía de La Rioja logró la detención de un hombre buscado por la Justicia de Córdoba, relacionado con un homicidio ocurrido el domingo en la provincia vecina. La captura se realizó tras la localización de un vehículo que coincidía con las características del que se había informado en la búsqueda.

El jefe de la Policía de La Rioja, René Molina, indicó que las autoridades recibieron información sobre la posible presencia del sospechoso en la provincia. A partir de esa alerta, se inició un operativo para dar con su paradero.

Los efectivos identificaron un vehículo con similitudes al descrito en la investigación y solicitaron la autorización judicial necesaria. Coordinando con cuerpos especiales, se llevó a cabo la irrupción en el domicilio del sospechoso.

Finalmente, el operativo resultó exitoso y el hombre fue detenido. Se encuentra a disposición de la Justicia mientras se investiga el uso de un arma de fuego en el crimen que tuvo como víctima a una mujer.