Capturan a estafadora en Buenos Aires tras investigación que la vincula a La Rioja

Una mujer de 46 años fue arrestada en Florencio Varela por una estafa que investiga la Justicia de La Rioja. Su traslado a La Rioja se coordinará en breve.

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Una mujer de 46 años, identificada como González, fue detenida en Florencio Varela, Buenos Aires, como resultado de un pedido de captura por un caso de estafa que se investiga en La Rioja. La detención se llevó a cabo tras una serie de operaciones coordinadas entre el Departamento Cibercrimen y la División Delitos Económicos, junto con la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina.

Las tareas de investigación intensivas permitieron a las autoridades interceptar a la sospechosa en la vía pública. Después de su captura, la mujer fue trasladada a una dependencia policial en la provincia de Buenos Aires. Según indicaciones de la autoridad judicial, se realizarán las diligencias necesarias para su traslado a La Rioja, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.