Prohibición de fuego en La Rioja se extiende hasta el 22 de septiembre por riesgo de incendios

La advertencia por condiciones de incendios forestales en La Rioja se mantiene hasta el 22 de septiembre. Se recomienda no encender fuego y reportar cualquier foco ígneo de inmediato.

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El Sistema Provincial de Emergencias alertó sobre el riesgo de incendios forestales en La Rioja, indicando que la advertencia se mantendrá vigente hasta el martes 22 de septiembre. Se requiere que la ciudadanía extremen las medidas preventivas ante la previsión de vientos intensos que podrían facilitar la propagación del fuego.

Desde el 16 de septiembre, se prohíbe el uso de fuego en entornos naturales debido a las condiciones ambientales adversas. Las autoridades instan a evitar actividades que puedan generar chispas y recomiendan no encender fuego en áreas urbanas, rurales o montañosas. Este monitoreo se realiza en conjunto con el Sistema de Información y Alerta Temprana (SIAT), que depende del Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales (IRePCySA).

Se prevé que el lunes 21 de septiembre se registren vientos intensos en diversas zonas de la provincia, lo que incrementará el riesgo de propagación y complicará las labores de control de incendios. Se solicita a la comunidad que informe de inmediato a los organismos competentes ante cualquier indicio de fuego o humo, ya que la comunicación temprana es crucial para evitar la expansión de los focos ígneos.

El SIAT La Rioja continuará monitoreando la situación y actualizará la información según las condiciones meteorológicas. La colaboración ciudadana es fundamental para salvaguardar a la población y los ecosistemas.