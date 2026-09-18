La Rioja avanza hacia la creación de nuevos institutos universitarios con su proyecto de Ley

El Proyecto de Ley Provincial de Educación Superior busca transformar la formación docente y técnica en La Rioja, creando nuevos institutos universitarios y ampliando la oferta académica para responder a las demandas locales. La propuesta promueve modalidades de estudio accesibles, favoreciendo la inclusión y el desarrollo educativo en la provincia.

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El Ejecutivo provincial ha presentado un nuevo Proyecto de Ley Provincial de Educación Superior, que busca transformar la formación docente y técnica en la provincia. Esta iniciativa está orientada a ampliar las oportunidades académicas y establecer institutos superiores de nivel universitario, marcando un avance significativo en el sistema educativo local.

La propuesta se alinea con la Ley Provincial de Educación N.º 8.678 y los lineamientos de la legislación nacional, garantizando coherencia normativa y una perspectiva inclusiva. Entre sus objetivos, se destaca la creación de nuevas carreras que respondan a las demandas socioproductivas de cada región, así como la implementación de modalidades de estudio presenciales, combinadas y a distancia.

La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, enfatizó la importancia transformadora de este proyecto, que surge a partir de una decisión del gobernador Ricardo Quintela. Rodríguez indicó que se busca un cambio profundo en la concepción de la formación docente y técnica, garantizando una adecuada articulación entre las distintas normativas educativas.

Además, la propuesta incluye la consolidación institucional de los institutos y la promoción de la accesibilidad plena, especialmente para personas con discapacidad, asegurando así que la educación superior sea un derecho efectivo para todos.