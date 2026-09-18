Cachorro rescatado de un pozo negro: héroes anónimos en La Rioja

Un cachorro de aproximadamente tres meses fue rescatado con éxito tras caer en un pozo negro en La Rioja. El animal, que se encontraba a unos 4 metros de profundidad, quedó atrapado entre los anillos del pozo, generando preocupación entre los vecinos de la zona.
El operativo de rescate fue realizado por el equipo de Emergencia Animal La Rioja en colaboración con Protección Ciudadana. Debido a la dificultad para acceder al cachorro, el personal tuvo que remover tierra y romper parcialmente uno de los anillos del pozo para facilitar la extracción del animal.
Gracias a la rápida intervención de las autoridades, el cachorro fue rescatado sano y salvo. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre diferentes organismos en situaciones de emergencia y destaca la necesidad de actuar oportunamente para garantizar el bienestar de los animales.