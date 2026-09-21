Investigación en curso por la trágica muerte de una niña en el Hospital de La Madre y el Niño

La Justicia de La Rioja investiga la muerte de una niña de 4 años en el Hospital de la Madre y el Niño, tras denuncias de la familia sobre demoras en la atención. La comunidad cuestiona la calidad del sistema de salud local.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Justicia y las autoridades sanitarias de La Rioja han comenzado una investigación para esclarecer el fallecimiento de una niña de 4 años, identificada como Zoe, ocurrido en el Hospital de la Madre y el Niño. Este caso ha generado una gran conmoción en la comunidad y ha llevado a la familia a cuestionar la atención recibida en el centro de salud.

Según el relato de los familiares, la niña fue inicialmente atendida por fiebre y malestar, pero los médicos le indicaron regresar a su hogar. Posteriormente, su condición se agravó y requirió ser internada nuevamente. Este domingo, mientras estaba en el hospital, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los allegados denunciaron que al pedir asistencia urgente, los profesionales llegaron cuando la menor ya no presentaba signos vitales.

La intervención judicial ha llevado a que el cuerpo de la niña sea sometido a pericias forenses y a una autopsia para determinar las causas del deceso y si hubo fallas en la atención médica previa. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial que aclare el diagnóstico final, y la investigación continúa en curso, generando un debate sobre la calidad de atención en el sistema de salud local.