Lunes, 21 de Septiembre 2026
Salud

Investigación en curso por la trágica muerte de una niña en el Hospital de La Madre y el Niño

La Justicia de La Rioja investiga la muerte de una niña de 4 años en el Hospital de la Madre y el Niño, tras denuncias de la familia sobre demoras en la atención. La comunidad cuestiona la calidad del sistema de salud local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 2 min de lectura
Investigación en curso por la trágica muerte de una niña en el Hospital de La Madre y el Niño
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Justicia y las autoridades sanitarias de La Rioja han comenzado una investigación para esclarecer el fallecimiento de una niña de 4 años, identificada como Zoe, ocurrido en el Hospital de la Madre y el Niño. Este caso ha generado una gran conmoción en la comunidad y ha llevado a la familia a cuestionar la atención recibida en el centro de salud.

Según el relato de los familiares, la niña fue inicialmente atendida por fiebre y malestar, pero los médicos le indicaron regresar a su hogar. Posteriormente, su condición se agravó y requirió ser internada nuevamente. Este domingo, mientras estaba en el hospital, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los allegados denunciaron que al pedir asistencia urgente, los profesionales llegaron cuando la menor ya no presentaba signos vitales.

La intervención judicial ha llevado a que el cuerpo de la niña sea sometido a pericias forenses y a una autopsia para determinar las causas del deceso y si hubo fallas en la atención médica previa. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial que aclare el diagnóstico final, y la investigación continúa en curso, generando un debate sobre la calidad de atención en el sistema de salud local.

Etiquetas: la rioja hospital de la madre y el niño investigación fallecimiento justicia salud pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5929 articles →

Artículos relacionados

Cursante de Infantería hospitalizado tras descompensación en un ejercicio militar

Nueva guía del Ministerio de Salud busca mejorar la comunicación sobre el suicidio en la provincia

Denisse González celebra los progresos en su tratamiento médico y su impacto positivo.

Crisis sanitaria en La Rioja: recortes de medicamentos complican el acceso a tratamientos esenciales

Nuevo Campus Virtual del Ministerio de Salud mejora la capacitación sanitaria en la provincia.

Estrategia innovadora de salud en La Rioja: lucha contra el Chagas en Chamical y San Martín

Mirtha Legrand: el sanatorio actualiza su estado de salud y genera expectativa en sus seguidores

Regulación de centros de estética en La Rioja: un paso hacia mayor seguridad para los pacientes

Enfermeros de Anillaco exigen mejoras en transporte y condiciones laborales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar