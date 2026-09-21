Accidente en Malligasta: conductor ebrio provoca choque y genera alarma en la comunidad

Un siniestro vial en Malligasta dejó a un conductor con 2,27 g/l de alcohol en sangre, casi cinco veces el límite legal. El acompañante fue llevado a un centro médico. La seguridad vial se ve nuevamente comprometida.

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Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en Malligasta cuando un conductor perdió el control de su automóvil, un Peugeot 208, y terminó chocando contra arbustos en un área descampada. Este incidente se registró en la Ruta de la Producción y Colonias.

El conductor, de 36 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado alarmante de 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra casi cinco veces superior al límite legal. En el vehículo también viajaba un acompañante de 28 años, quien fue trasladado a un centro médico para una evaluación preventiva de su estado de salud.

Las autoridades policiales han secuestrado el automóvil y lo han trasladado a la sede policial, mientras continúan las investigaciones judiciales y administrativas pertinentes. Este suceso resalta una vez más los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo no solo a los involucrados, sino a toda la comunidad.