Viernes, 25 de Septiembre 2026
Salud

La bebé de 6 meses en estado delicado: actualización del Hospital de la Madre y el Niño

Una bebé de seis meses, internada por fiebre, recibe tratamiento en el Hospital de la Madre y el Niño. Su familia había pedido un traslado, pero no hubo solicitud formal. La salud de la niña evoluciona favorablemente.

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Redacción Equipo Editorial
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La bebé de 6 meses en estado delicado: actualización del Hospital de la Madre y el Niño
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Este mediodía, autoridades del Hospital de la Madre y el Niño realizaron una conferencia de prensa para aclarar la situación de salud de una bebé de seis meses. La paciente, que ingresó el pasado sábado con fiebre, ya había estado internada un mes atrás por problemas similares.

La menor, que nació prematuramente, había regresado a La Rioja el 17 de este mes después de recibir tratamiento en el Hospital Garrahan. Al llegar al hospital local, se le administró un tratamiento con antibióticos y actualmente se encuentra en la etapa final de su tratamiento, a la espera de los resultados de los cultivos.

Las autoridades del hospital aclararon que la colocación de una sonda nasogástrica fue decidida para asegurar la nutrición de la niña, a diferencia de su tratamiento anterior en el centro nacional. En relación a los pedidos de traslado realizados por familiares, se destacó que no existió ninguna solicitud formal previa a la manifestación realizada por las abuelas del paciente.

Finalmente, se reafirmó que el hospital mantiene un canal de diálogo abierto con los padres de la paciente para cualquier consulta o inquietud.

Etiquetas: la rioja hospital de la madre y el niño salud conferencia de prensa pediatría tratamiento médico
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