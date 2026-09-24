La Alcaidía Policial de La Rioja aclara la situación tras rumores infundados

La Policía de la Provincia de La Rioja desmintió versiones sobre una supuesta huelga de hambre en la Alcaidía Policial. A través del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, las autoridades aseguraron que la información sobre reclamos escritos por internos no tiene fundamento. También señalaron que los reclusos no tienen acceso a papel o lapiceras, lo que imposibilita la redacción de cualquier comunicación.
Las condiciones dentro del establecimiento son calificadas como normales, con servicios médicos disponibles las 24 horas y un suministro diario de alimentos. Además, se respeta el régimen de visitas familiares según lo estipulado. La custodia es realizada por personal entrenado y se complementa con un sistema de cámaras de monitoreo para detectar irregularidades.
Las autoridades reiteraron su compromiso de brindar información precisa y están disponibles para resolver dudas de la comunidad y de los medios, con el fin de evitar la difusión de datos erróneos.