Tragedia en Chamical: fallece un hombre de 78 años tras un accidente en la ciclovía

Falleció Andrea Nicolás Corzo, de 78 años, tras un accidente en la ciclovía local. La comunidad exige mejoras en la seguridad vial para prevenir futuros siniestros.

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El fallecimiento de Andrea Nicolás Corzo, de 78 años, ha generado gran consternación en la comunidad local. Corzo había sufrido un grave accidente el pasado domingo en la ciclovía a la altura del predio del Club Barrio Argentino, donde un ciclista de 60 años también estuvo involucrado.

Tras el impacto, ambos cayeron sobre la cinta asfáltica. Mientras el ciclista solo sufrió lesiones leves, Corzo tuvo que ser asistido de urgencia debido a un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Zonal Luis Agote y luego derivado a la Capital provincial, donde permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva hasta su deceso.

Las autoridades municipales han expresado sus condolencias a la familia y han resaltado la necesidad de mejorar la seguridad vial, especialmente en áreas donde conviven ciclistas y vehículos. Se contempla la realización de campañas de concientización sobre el uso de la ciclovía y la responsabilidad de los automovilistas para prevenir futuros accidentes.

Este trágico suceso subraya la importancia de fomentar el respeto entre todos los usuarios de las vías y la urgencia de garantizar un entorno más seguro para todos.