Joven detenido tras atrincherarse: un caso de violencia de género conmueve a La Rioja

Un joven de 22 años fue detenido tras un violento episodio en el Barrio San Vicente, donde amenazó con quitarse la vida. La víctima, que sufrió lesiones, recibió apoyo de la Oficina de Violencia de Género.

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Un operativo policial en el Barrio San Vicente culminó con la detención de un joven de 22 años tras un episodio de violencia de género. La situación se desató por un llamado al 911 que alertó sobre agresiones en curso, lo que llevó a la intervención de la Comisaría Primera y de prevención urbana.

Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones leves y confirmaron la denuncia. El agresor, que ya tenía antecedentes delictivos, se refugió en el techo de la casa de su hermana y amenazó con quitarse la vida. Después de una intensa negociación, los policías lograron persuadirlo para que desistiera de su intento y lo detuvieron.

Momentos de tensión se vivieron cuando la hermana del detenido arrojó las pertenencias de la víctima a la vereda. La madre de la mujer, quien llegó al lugar, expresó su alivio por la supervivencia de su hija y destacó la gravedad de los hechos, revelando que su nieta también fue testigo de la violencia. Actualmente, la Oficina de Violencia de Género está interviniendo en el caso para ofrecer apoyo a la víctima y avanzar en las acciones legales correspondientes.

Si alguien es víctima de violencia de género, se recomienda comunicarse a la línea 144 o al 911 en caso de emergencia.