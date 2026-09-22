Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Policiales

Accidente en Mina La Mejicana: tres soldados del Ejército Argentino resultan heridos

Tres efectivos del Ejército Argentino fueron trasladados al Hospital Eleazar Herrera Motta tras un vuelco en Mina La Mejicana. Uno se encuentra en UTI con contusión pulmonar, otro con luxación de codo y la tercera presenta traumatismos. Se espera información sobre su evolución y medidas de seguridad vial.

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Recientemente, tres efectivos del Ejército Argentino fueron trasladados de urgencia al Hospital Eleazar Herrera Motta tras un vuelco ocurrido en la zona de Mina La Mejicana. El incidente, que generó preocupación entre colegas y familiares, llevó a los afectados a recibir atención médica inmediata.

El primer efectivo masculino presenta dolor torácico, cervical y cefalea, siendo diagnosticado con una contusión pulmonar y escoriaciones en ambas manos. Él permanece bajo control médico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El segundo efectivo masculino, en cambio, ingresó lúcido con una luxación de codo izquierdo, tratada con éxito por el servicio de Traumatología, y su evolución es favorable.

La efectiva femenina ingresó en estado estable, con un traumatismo cerrado de tórax, contusión pulmonar y escoriaciones múltiples. También está bajo observación en la UTI. Este accidente subraya la gravedad de la situación y la importancia de la seguridad vial en sectores de riesgo como las fuerzas armadas. Las autoridades continúan vigilando la evolución de los pacientes y se esperan más detalles sobre las causas del accidente y posibles medidas preventivas.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito ejército argentino hospital seguridad vial salud
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