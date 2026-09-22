Martes, 22 de Septiembre 2026
Policiales

Violencia en la zona sur: un fallecido tras apuñalamiento en gresca brutal

Un hombre fue asesinado en la zona sur de la capital provincial tras ser atacado con un puñal durante una reunión con amigos, donde el consumo de alcohol exacerbó la situación. La policía detuvo al sospechoso y recuperó el arma. La investigación avanza para esclarecer los motivos del conflicto.

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Un hombre identificado como Blanco perdió la vida tras ser atacado con un puñal durante una reunión social en la zona sur de la capital provincial. El incidente ocurrió el sábado por la noche en las cercanías de los barrios La Cañada y 13 de Enero, donde varias personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

La víctima recibió tres heridas cortantes, una de las cuales fue fatal. A pesar de intentar refugiarse en un domicilio cercano, no logró sobrevivir tras ser trasladado al hospital local por el servicio de emergencias 107. La policía logró aprehender al sospechoso del crimen, quien no opuso resistencia.

El arma utilizada en el ataque fue hallada y secuestrada para las pericias correspondientes. La investigación, bajo la dirección del juez de instrucción Héctor Barría, se centra en analizar los testimonios para esclarecer los motivos de la violenta gresca, la cual, según la policía, suele derivar de disputas generadas por el consumo excesivo de alcohol.

La causa ha sido caratulada provisionalmente como homicidio simple. Los investigadores continúan trabajando para determinar la dinámica precisa de los hechos.

Etiquetas: la rioja homicidio violencia policía barrios emergencias
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