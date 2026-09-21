Lunes, 21 de Septiembre 2026
Policiales

Cuchillo del crimen de Luis Blanco encontrado en la zona sur de La Rioja

La investigación por el homicidio de Luis Alberto Blanco dio un paso clave con el hallazgo de un cuchillo en un techo del barrio 13 de Enero. Este elemento es crucial para esclarecer el crimen y se someterá a pericias para confirmar su relación con el caso. La comunidad demanda respuestas rápidas ante el aumento de la preocupación por la seguridad local.

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Cuchillo del crimen de Luis Blanco encontrado en la zona sur de La Rioja
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El homicidio de Luis Alberto Blanco, de 31 años, ha llevado a la Policía a intensificar su investigación. Este domingo, se encontró un cuchillo, presuntamente utilizado en el ataque, en el techo de una vivienda en el barrio 13 de Enero. El hallazgo se produjo tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia del objeto sospechoso.

El sospechoso del crimen, identificado como Iván Morales, de 23 años, habría arrojado el cuchillo mientras intentaba escapar. Este elemento, de grandes dimensiones, será sometido a pericias científicas para confirmar su vinculación con el homicidio y buscar posibles rastros que fortalezcan el caso. La investigación se centra en esclarecer los detalles del ataque, ocurrido en la zona sur de la ciudad, donde Blanco recibió una herida mortal en la región costal izquierda.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Blanco falleció antes de ser ingresado en el Hospital Enrique Vera Barros, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad. La situación ha incrementado la preocupación por la seguridad, impulsando a las fuerzas de seguridad a implementar operativos de prevención en la región. Las autoridades están bajo presión para resolver el caso y brindar respuestas efectivas a los vecinos.

Etiquetas: la rioja homicidio investigación arma blanca policía seguridad
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