Martes, 22 de Septiembre 2026
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Niña de Vichigasta herida por ataque de rottweiler y llevada de urgencia a Chilecito

Una niña de Vichigaste se encuentra en grave estado tras ser atacada por un perro Rottweiler de la familia, sufriendo heridas en el rostro que requirieron cirugía. El episodio ha encendido el debate sobre la tenencia de razas peligrosas.

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Niña de Vichigasta herida por ataque de rottweiler y llevada de urgencia a Chilecito
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Un grave incidente tuvo lugar en Vichigaste, donde una menor fue atacada por un perro de raza rottweiler, propiedad de su propia familia. El ataque causó lesiones severas en el rostro de la niña, requiriendo atención médica de urgencia.

El ataque ocurrió de manera inesperada, dejando a la menor con heridas significativas en el labio superior y la mejilla izquierda. Inicialmente fue atendida en la zona, donde se le realizaron diez puntos de sutura para tratar las mordeduras. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada en ambulancia al Hospital Eleazar Herrera Motta en Chilecito.

En el hospital, la niña fue ingresada en el área de Pediatría, donde se le realizaron estudios para descartar daños óseos y se coordinó una evaluación por un cirujano plástico para planificar su tratamiento y minimizar posibles secuelas estéticas. La madre de la niña declaró que el perro pertenece a su madre y optó por no presentar una denuncia penal, considerando el hecho como un asunto familiar.

Este suceso ha levantado preocupaciones en la comunidad sobre la tenencia de perros de razas consideradas peligrosas en hogares con niños.

Etiquetas: vichigaste chilecito ataque de perro salud comunidad tenencia responsable
TL;DR

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