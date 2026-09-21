Martes, 22 de Septiembre 2026
Policiales

Detención de un joven tras un apuñalamiento en la zona sur: conmoción en la comunidad

Un hombre de 31 años fue asesinado en un ataque con arma blanca en el barrio 13 de Enero. La Policía detuvo a un joven de 23 años como sospechoso. La investigación avanza y se espera esclarecer los motivos del crimen.

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Un hombre de 31 años, identificado como Luis Alberto Blanco, perdió la vida tras recibir una herida mortal con un arma blanca en la zona sur de la ciudad. Este violento ataque ocurrió en las cercanías de la calle Quique Neira, en el barrio 13 de Enero, y se desencadenó tras una intensa discusión entre la víctima y el agresor.

La Policía detuvo a un joven de 23 años, David Morales, señalado como el presunto autor del crimen. Tras la agresión, Blanco fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Enrique Vera Barros, donde, lamentablemente, se constató su fallecimiento antes de ingresar al nosocomio debido a la gravedad de la herida.

Un operativo significativo se llevó a cabo en la zona, involucrando a la División Homicidios y diversas comisarías. Las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias del homicidio, mientras la comunidad local expresa su preocupación por la creciente violencia en la región. La investigación sigue activa y se anticipan más detenciones relacionadas con el caso.

Etiquetas: la rioja homicidio violencia policía barrio 13 de Enero David Morales
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