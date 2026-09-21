Homicidio en La Cañada: detenido y evidencia clave en la escena del crimen

Un hombre de 31 años fue asesinado en una gresca en el barrio La Cañada. La policía detuvo al sospechoso y halló un cuchillo en la escena. La comunidad exige justicia y más seguridad.

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La violencia en La Cañada ha generado una profunda conmoción en la comunidad tras el homicidio de Luis Alberto Blanco, de 31 años, quien fue apuñalado en una gresca ocurrida el sábado por la noche. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, su fallecimiento fue confirmado a las 22:48. Las autoridades han identificado y apresado al sospechoso del crimen, Iván Morales, de 23 años, originario del barrio 13 de Enero, quien se encuentra en la Comisaría Séptima.

La investigación ha avanzado con el hallazgo de un cuchillo en el techo de una vivienda en la calle Quique Neira, recuperado tras un aviso al 911. Este elemento será sometido a pericias por parte de la Justicia. La situación ha llevado a los vecinos a expresar su preocupación por la creciente violencia en la zona, demandando justicia y medidas de seguridad más efectivas.

Las autoridades locales han intensificado la vigilancia en la región y están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. Este trágico suceso subraya la urgencia de un enfoque más proactivo en la seguridad pública para prevenir futuros episodios violentos en La Rioja.