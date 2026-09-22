Martes, 22 de Septiembre 2026
Turismo

La Rioja se convierte en destino de prensa internacional: más de 20 periodistas llegan para explorar la provincia.

Más de 20 periodistas de América del Sur y Europa están en La Rioja hasta el 23 de septiembre, explorando su diversidad turística. La iniciativa busca visibilizar la provincia en mercados nacionales e internacionales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Más de 20 periodistas y comunicadores de diferentes países de América del Sur y Europa participan en un Fam Press Internacional en La Rioja, que se lleva a cabo del 19 al 23 de septiembre. Esta actividad tiene como objetivo promover el turismo en la provincia y aumentar su visibilidad en mercados tanto nacionales como internacionales.

Los asistentes, provenientes de Honduras, Colombia, República Dominicana, México, Venezuela y Alemania, están recorriendo diversas localidades para conocer la riqueza natural y cultural de la región. El itinerario incluye lugares emblemáticos como el Parque Nacional Talampaya, la Reserva Provincial Laguna Brava y la Ruta del Vino, así como experiencias de turismo aventura.

El evento, impulsado por la Secretaría de Turismo de La Rioja y otras instituciones, busca que los comunicadores generen contenido sobre la oferta turística de la provincia. La colaboración del sector privado es clave, integrando distintos servicios y propuestas que enriquecen la experiencia de los visitantes, contribuyendo así al posicionamiento de La Rioja como un destino atractivo durante todo el año.

Etiquetas: la rioja chilecito fam press internacional promoción turística turismo parque nacional talampaya
TL;DR

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