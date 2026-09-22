Rescate en Famatina: el Ejército argentino enfrenta un desafío tras accidente vehicular

Un accidente en la zona montañosa de Famatina involucró a un vehículo del Ejército Argentino, lo que generó un operativo de rescate coordinado entre la Comisaría local y el Hospital Ramón Carrillo. La colaboración entre estas instituciones permitió atender eficazmente a los afectados, subrayando la necesidad de protocolos claros en emergencias.

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Un accidente en la zona montañosa involucró a un vehículo del Ejército Argentino, lo que llevó a la Municipalidad del Departamento Famatina a coordinar un operativo de rescate inmediato. La respuesta rápida fue posible gracias a la colaboración entre la Comisaría de Famatina y el Hospital Ramón Carrillo, quienes trabajaron conjuntamente para garantizar la seguridad de los afectados.

Los efectivos del Ejército que resultaron afectados fueron trasladados al Hospital Ramón Carrillo para recibir atención médica. En este centro se definieron los pasos a seguir para su recuperación. La labor de los equipos de rescate fue fundamental, destacando la importancia de contar con protocolos claros en situaciones de emergencia, especialmente en áreas de difícil acceso.

Desde el Municipio se expresó agradecimiento a todos los organismos que participaron, resaltando la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en las rutas montañosas de la región. Se hace un llamado a las autoridades locales para intensificar esfuerzos en prevención y formación de equipos de respuesta ante emergencias.