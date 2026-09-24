Denuncian torturas en la Comisaría de Ulapes: reclaman acciones políticas inmediatas

Ocho policías están detenidos por apremios ilegales y torturas en la Comisaría de Ulapes. La investigación revela irregularidades graves en los procedimientos. Detalles impactantes sobre el encubrimiento y las torturas exigen una respuesta contundente.

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Ocho efectivos policiales han sido detenidos e imputados por apremios ilegales y torturas en un caso que involucra operaciones fuera de la ley en la Comisaría de Ulapes. El abogado de los denunciantes, Nicolás Mercado, expuso detalles sobre el accionar de la policía, incluyendo falsificación de actas y ocultamiento de registros.

La investigación, liderada por el fiscal Julián De la Colina, reveló que los policías actuaron sin orden judicial, realizando allanamientos y detenciones ilegales. El modus operandi incluía ingresar a domicilios sin autorización adecuada y no registrar las detenciones de las víctimas en los libros de guardia.

Mercado denunció que uno de los damnificados fue encontrado esposado y con fracturas, mientras la policía intentaba justificar sus acciones con un supuesto rastrillaje. Además, cuestionó la falta de sanciones inmediatas, ya que los acusados continuaron trabajando hasta el 24 de junio antes de recibir licencia reglamentaria.