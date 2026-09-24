La jueza Gisela Flamini desmiente rumores sobre la causa Zoe en La Rioja

La jueza Gisela Flamini advirtió sobre la falta de denuncias formales en el caso de la niña fallecida, conocido como caso Zoe, lo que impide que la Justicia actúe. También criticó la implementación del Régimen Penal Juvenil por la falta de recursos y presupuesto en La Rioja.

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La jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Infantil, Gisela Flamini, destacó que no hay una investigación judicial en curso sobre el fallecimiento de una niña en el Hospital Materno Neonatal, conocido como el caso Zoe, debido a la falta de una denuncia formal por parte de la familia. Flamini enfatizó que la Justicia no puede actuar de oficio sin una solicitud oficial que inicie un proceso penal.

En sus declaraciones, la magistrada mencionó que el personal de Asuntos Juveniles acudió al lugar tras el incidente, pero no se activó el procedimiento legal necesario para preservar pruebas. Indicó que es fundamental presentar denuncias en casos de sospecha de mala praxis, ya que esto permite al fiscal acceder a la información pertinente.

Además, Flamini expresó su preocupación por la imputación de menores de 14 años en el sistema judicial, citando un caso reciente de un adolescente involucrado en un conflicto escolar. Alertó sobre las posibles consecuencias legales que esto puede conllevar, subrayando la necesidad de una mayor comprensión de los problemas jurídicos que enfrentan los jóvenes en situaciones de este tipo.

Finalmente, la jueza criticó la falta de recursos y presupuesto en la provincia para implementar el Régimen Penal Juvenil, lo que dificulta el cumplimiento de las normativas legales. También abordó la inconstitucionalidad de algunas de estas normativas, que deben ser evaluadas en contextos específicos por los juzgados correspondientes.