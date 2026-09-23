El Concejo Deliberante debatirá iniciativas fundamentales para la comunidad riojana este miércoles

El Concejo Deliberante de La Rioja celebrará su sesión N.º 1075 este miércoles a las 9.30, donde se discutirá la promoción de tecnologías alternativas en construcción y la creación de un consejo para prevenir consumos problemáticos. Participa y sigue el debate en vivo.

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La sesión N.º 1075 del Concejo Deliberante se llevará a cabo este miércoles a las 9.30 en el Recinto “Dr. Ricardo Mercado Luna”, con un amplio orden del día que incluye importantes iniciativas municipales. La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y los concejales han colaborado en la selección de los temas que se discutirán, lo que refleja un esfuerzo conjunto en la planificación de propuestas.

Entre los proyectos destacados, se propone declarar de Interés Municipal la Promoción de Tecnologías Alternativas en la Construcción del Hábitat, tanto para obras públicas como para uso particular. También se programará un Conversatorio sobre Bioconstrucción y Tecnologías Alternativas para el 28 de septiembre de 2026, enfocado en prácticas sostenibles en la construcción.

Otro tema relevante es la solicitud de declaración de Interés Municipal para el “Segundo Encuentro Intermunicipal de Mediación y Alternativas para la Resolución de Conflictos Comunitarios – La Rioja”, programado para el 25 de septiembre de 2026, que busca promover el diálogo en la resolución de conflictos. Además, se propondrá establecer el 21 de junio como el “Día de Interés Municipal de Concientización sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”, con el fin de visibilizar esta enfermedad y brindar apoyo a quienes la padecen.

Asimismo, se debatirá la creación del “Consejo Municipal de Políticas Integrales para la Prevención de Consumos Problemáticos”, resultado del trabajo de las Comisiones de Inclusión Social y Salud, Juventudes y Legislación. La sesión será transmitida en vivo a través de la fanpage del Concejo Deliberante, facilitando el acceso de los ciudadanos a los debates en tiempo real.