Respuestas y tensiones en Sanagasta tras incidentes en el Día del Estudiante

Los festejos por el Día del Estudiante en Sanagasta generaron polémica por incidentes y daños. La secretaria de Cultura, Nico Nieto, criticó la irresponsabilidad de los adultos. La comunidad exige cambios en la supervisión familiar.

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Los recientes festejos por el Día del Estudiante en Sanagasta dieron lugar a una controversia tras los incidentes ocurridos que generaron daños materiales y alteraron la tranquilidad de la comunidad. La Secretaría de Cultura y Turismo, representada por Nico Nieto, expresó su preocupación y criticó la falta de responsabilidad de los adultos y familias en la supervisión de los jóvenes.

Nieto destacó la importancia del turismo y el impacto económico que los visitantes traen a la localidad, pero subrayó que esto no puede justificar el descontrol. En sus declaraciones, hizo hincapié en que no es aceptable que la llegada de turistas resulte en la destrucción de propiedades ajenas, señalando que se habían implementado operativos de seguridad basados en experiencias anteriores.

A pesar de la indignación expresada en redes sociales por la respuesta del Estado, la funcionaria redirigió la crítica hacia la responsabilidad de los adultos, cuestionando la decisión de enviar a menores sin supervisión adecuada. Además, reiteró que el Estado no avalará situaciones que involucren el consumo de alcohol y drogas, y abogó por una corresponsabilidad entre los adultos tutores y la comunidad para abordar el aumento de jóvenes en la villa durante estos eventos.