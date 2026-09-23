Miércoles, 23 de Septiembre 2026
La Rioja

Sismo de 5,4 grados causa preocupación en La Rioja: autoridades evalúan daños

Un sismo de magnitud 5,4 sacudió La Rioja a las 6:21, con epicentro a 50 km de Aimogasta, sin daños reportados pero generando alarma en la población.

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Redacción Equipo Editorial
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Un sismo de magnitud 5,4 sacudió La Rioja durante las primeras horas de este miércoles, con epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento sísmico se registró a las 6:21:13 y tuvo una profundidad de 143 kilómetros, localizándose en las coordenadas 28,758° de latitud sur y 67,265° de longitud oeste.

De acuerdo a los datos proporcionados por el INPRES, se reportaron distintas intensidades del sismo en varias localidades. En Famatina, la intensidad alcanzó el nivel IV en la escala de Mercalli Modificada, lo que generó oscilación en objetos colgantes. En Aimogasta y Chilecito, la intensidad fue estimada entre III y IV, lo que indica que algunas personas en reposo pudieron sentir el movimiento y que también podría haber provocado la oscilación de objetos.

En la ciudad de La Rioja, Vinchina y en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, se registró una intensidad de III, señalada como una percepción por parte de algunas personas que se encontraban en reposo. Asimismo, el movimiento sísmico fue sentido con una intensidad de II a III en San José de Jáchal y en la ciudad de San Juan, en la provincia homónima, así como en Córdoba, donde algunos habitantes lo percibieron levemente mientras estaban en edificios.

El informe elaborado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) destacó la amplitude del sismo, que, aunque fue de magnitud considerable, no se reportaron daños materiales significativos ni heridos hasta el momento. Sin embargo, la población se mostró alerta y preocupada, dado que este tipo de fenómenos pueden suscitar un estado de inquietud en la comunidad.

La actividad sísmica en la región es un recordatorio de la importancia de estar preparados ante estos eventos. Historias de temblores en el pasado resaltan la necesidad de implementar medidas de prevención y educación en la población. En este sentido, las autoridades locales podrían considerar la realización de simulacros y campañas informativas para preparar a la comunidad ante situaciones de emergencia.

Los movimientos telúricos son fenómenos naturales que forman parte de la geología de la región. La Rioja, situada en una zona con actividad sísmica, requiere que tanto los habitantes como las autoridades mantengan una constante vigilancia y preparación. La información continua por parte del INPRES resulta fundamental para la seguridad de la población.

TL;DR

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