Jueves, 24 de Septiembre 2026
La Rioja

Rescate anticipado de Chachos: varias localidades se preparan para la jornada del jueves 24

El Gobierno de La Rioja llevará a cabo este jueves el cronograma de rescate anticipado de Chachos, con atención en la Capital y otras localidades. Se habilitarán oficinas en varios puntos, garantizando el acceso a servicios esenciales para la población.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El cronograma de rescate anticipado de Chachos se reanuda este jueves 24 de septiembre, con atención en la Capital y en diversas localidades del interior de la provincia. Las oficinas de la Dirección General de Ingresos Provinciales, ubicadas en Santa Fe 576 y Copiapó 235, atenderán de 10 a 17 horas, al igual que las sedes en Villa Unión, Chamical, Chilecito, Aimogasta y Chepes.

Equipos itinerantes también recorrerán diferentes localidades para ofrecer el servicio. En Vinchina, la atención será de 9 a 12 en el Paseo Cultural, mientras que en Villa Castelli se atenderá de 13.30 a 16.30 en la Municipalidad. En Tama, el horario será de 9 a 12.30 en el CIC Municipal, y en Salicas, de 9 a 12 y de 14 a 17 en la Municipalidad, Oficina de Hacienda.

En Famatina, se brindará atención de 10 a 13 en el Punto Digital, y en Catuna, de 11 a 13 en la Delegación Municipal. En Milagro, la atención será de 14 a 18 en la Municipalidad, y en Ulapes, de 8 a 10.30 en el Punto Digital. También se realizarán operativos itinerantes en Campanas y Pituil, cuyos horarios se darán a conocer más adelante.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cronograma de rescate anticipado atención ciudadana operativos itinerantes localidades
TL;DR

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