Efemérides del 25 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 25 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 25 de septiembre de 2026
- 1914 – Nace Elena Lucena, actriz, bailarina y cantante argentina.
- 1941 – Raymundo Gleyzer, cineasta y periodista argentino (f. 1976).
- 1942 – Oscar Natalio "Ringo" Bonavena, boxeador argentino (f. 1976).
- 1968 – Merlina Licht, abogada y periodista argentina (f. 2010).
- 1971 – Axel Kicillof, economista y político argentino.
- 1974 – Alejo Ortiz, actor argentino.
- 1976 – Diego Velázquez, actor argentino.
- 1979 – En Broadway se estrena la ópera rock Evita inspirada en la vida de la personalidad líder argentina Eva Perón.
- 1984 – Matías Silvestre, futbolista argentino.
- 1998 – en Argentina, Canal 13 realizó la primera transmisión experimental de televisión digital de alta definición (HDTV) en el país.
El 25 de septiembre de 1981, se llevó a cabo la primera edición de la "Noche de los Museos" en París, un evento cultural que permitió a los ciudadanos explorar museos y galerías de arte de forma gratuita y durante la noche. Esta iniciativa se ha expandido a muchas ciudades del mundo, promoviendo el acceso a la cultura y el arte de manera inclusiva. Desde entonces, la noche se ha convertido en una tradición anual en muchos lugares.
En el mundo: 25 de septiembre de 2026
- 275 – en Roma, tras el asesinato del emperador Aureliano, el Senado nombra emperador a Claudio Tácito.
- 1066 – la batalla del puente Stamford ―donde muere el rey vikingo Harald III― marca el fin de la invasiones vikingas en Inglaterra.
- 1373 – Manuel II es coronado coemperador de los romanos.
- 1396 – en Nicópolis, el rey otomano Bayaceto I derrota a un ejército cruzado.
- 1493 – en Cádiz (España), Cristóbal Colón parte a su segundo viaje.
- 1502 – en la aldea de Cariay (actual Puerto Limón), sobre la costa caribeña de la República de Costa Rica llegan los barcos del navegante Cristóbal Colón, quien les notifica a los habitantes ―en idioma castellano― que los ha «descubierto».
- 1513 – en Panamá, Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo conocido que ve el océano Pacífico, al que llama Mar del Sur.
- 1555 – la Paz de Augsburgo fue firmada.
- 1625 – en Puerto Rico, Balduino Enrico atacó San Juan sitiando el Castillo San Felipe del Morro y La Fortaleza.
- 1690 – en los Estados Unidos, Benjamin Harris publica la primera revista estadounidense, llamada Publick Ocurrences Both Foreign and Domestick, cuya publicación fue la primera y la última, por considerarse ofensivo su contenido.
- 1728 – en Caracas (Venezuela) se crea la Real Compañía Guipuzcoana para encargarse del comercio venezolano con España.
- 1808 – en España se constituye la Junta Suprema Central Gubernativa.
- 1821 – en Trípoli (Grecia) ―en el marco de la guerra de Independencia de Grecia― sucede el tercer y último día de la Masacre de Trípoli: desde anteayer viernes el ejército griego tortura y asesina a 30 000 hombres, mujeres y niños civiles (la mayoría turcos, y una minoría de judíos).
- 1828 – la Conspiración Septembrina atenta contra la vida de Simón Bolívar, lo cual influye en su renuncia como primer mandatario de la República de Colombia (o Gran Colombia). Resultan sospechosos Francisco de Paula Santander y Mariano Ospina Rodríguez.
- 1846 – en México, fuerzas estadounidenses capturan la ciudad mexicana de Monterrey.
- 1868 – en Ginebra (Suiza) se crea la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, de inspiración anarquista.
- 1890 – en California (Estados Unidos) inicia sus servicios el parque nacional de Yosemite, el primer parque nacional moderno.
- 1906 – en presencia del Rey y ante una multitud, Leonardo Torres Quevedo demostró con éxito el invento del telekino en el puerto de Bilbao, controlando un bote desde la orilla, en lo que es considerado el nacimiento del control remoto y el mando a distancia.
- 1926 – en los Estados Unidos, Henry Ford anuncia la jornada laboral de ocho horas y la semana laboral de cinco días, en su empresa, la Ford Motor Company.
- 1944 – derrota aliada en la operación Market-Garden:
- 1956 – entra en operaciones el TAT-1, el primer cable telefónico transoceánico.
- 1957 – en Haití, es elegido presidente vitalicio el dictador François Duvalier (1907-1971), quien convirtió a su país en el más pobre del mundo, y que será sucedido en 1971 por el dictador Jean-Claude Duvalier (1951-2014).
- 1959 – en Sri Lanka, el monje budista Talduwe Somarama hiere mortalmente al primer ministro Solomon Bandaranaike, quien morirá al día siguiente.
- 1962 – en el norte de África se proclama formalmente la República Democrática Popular de Argelia. Ferhat Abbas es elegido presidente del Gobierno provisional.
- 1962 – en la provincia de Barcelona hay más de 700 muertos por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que también afectaron a Castellón y Baleares. El río Besós alcanzó los 3000 m³/s y la Rambla de la Viuda 1500 m³/s.
- 1963 – en República Dominicana, una junta cívico-militar (con el respaldo de Estados Unidos) derroca al presidente Juan Bosch y Gaviño.
- 1972 – en Noruega, el pueblo rechaza en referéndum ingresar en la Comunidad Económica Europea.
- 1973 – la segunda tripulación de la estación Skylab regresa a la Tierra.
- 1979 – En Broadway se estrena la ópera rock Evita inspirada en la vida de la personalidad líder argentina Eva Perón.
- 1981 – en Nueva York, Belice se une a las Naciones Unidas.
- 1982 – En Las Vegas, Keke Rosberg se proclama campeón del mundo de Fórmula 1.
- 1985 – En España, los GAL (organización terrorista de inspiración ultraderechista), perpetran el atentado del hotel Monbar, en el que asesinan a cuatro etarras.
- 1991 – en Nueva York se realiza un acuerdo para llegar a la paz en El Salvador.
- 1992 – Estados Unidos lanza hacia Marte la sonda Mars Observer, con la cual se perderá contacto tres días antes de que entre en órbita marciana.
- 1995 – en México ―sin ceremonias formales ni festejos de fin de programa― se emite el último capítulo de la serie Chespirito (de Roberto Gómez Bolaños).
- 1998 – al norte de la ciudad de Melilla, se accidenta la aeronave BAe-146-100.
- 1998 – en Argentina, Canal 13 realizó la primera transmisión experimental de televisión digital de alta definición (HDTV) en el país.
- 2003 – en Japón, la costa de Hokkaidō es sacudida por un terremoto de 8,0 grados.
- 2003 – en Reino Unido el Queen Mary 2 realiza su primer viaje.
- 2003 – en una polémica conferencia de prensa, Jorge González ―entonces cantante de la banda chilena Los Prisioneros― arroja al suelo los micrófonos, grabadoras y vasos con agua, tras ofuscarse por una pregunta relacionada con la salida de su excompañero Claudio Narea de la banda.
- 2005 – en Brasil, el piloto español Fernando Alonso se convierte en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia ―hasta 2008―, y el único español en conseguirlo.
- 2005 – en Perú, un terremoto de 7,0 de magnitud sacude a la Amazonía, destruyendo a la ciudad de Lamas.
- 2011 – se celebra la última corrida de toros de la Monumental de Barcelona, tras ser prohibidas por el Parlamento de Cataluña en 2010; el cartel lo componían Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín, con toros de la ganadería de El Pilar. El Tribunal Constitucional anuló la prohibición en septiembre de 2016.
- 2012 – en Madrid, España tiene lugar una gran concentración de protesta ante el edificio del Congreso de los Diputados convocada bajo el lema Ocupa el Congreso (que más tarde se llamaría Rodea el Congreso). La policía tendría que actuar para disolver a los manifestantes, produciéndose 35 detenciones, y resultando heridas 64 personas (28 de los cuales necesitaron hospitalización).
- 2013 – en Arequipa (Perú) sucede un terremoto de 7,0 de magnitud.