Efemérides del 25 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 25 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 25 de septiembre de 2026

1914 – Nace Elena Lucena, actriz, bailarina y cantante argentina.

– Nace Elena Lucena, actriz, bailarina y cantante argentina. 1941 – Raymundo Gleyzer, cineasta y periodista argentino (f. 1976).

– Raymundo Gleyzer, cineasta y periodista argentino (f. 1976). 1942 – Oscar Natalio "Ringo" Bonavena, boxeador argentino (f. 1976).

– Oscar Natalio "Ringo" Bonavena, boxeador argentino (f. 1976). 1968 – Merlina Licht, abogada y periodista argentina (f. 2010).

– Merlina Licht, abogada y periodista argentina (f. 2010). 1971 – Axel Kicillof, economista y político argentino.

– Axel Kicillof, economista y político argentino. 1974 – Alejo Ortiz, actor argentino.

– Alejo Ortiz, actor argentino. 1976 – Diego Velázquez, actor argentino.

– Diego Velázquez, actor argentino. 1979 – En Broadway se estrena la ópera rock Evita inspirada en la vida de la personalidad líder argentina Eva Perón.

– En Broadway se estrena la ópera rock Evita inspirada en la vida de la personalidad líder argentina Eva Perón. 1984 – Matías Silvestre, futbolista argentino.

– Matías Silvestre, futbolista argentino. 1998 – en Argentina, Canal 13 realizó la primera transmisión experimental de televisión digital de alta definición (HDTV) en el país.

💡 ¿Sabías que...? El 25 de septiembre de 1981, se llevó a cabo la primera edición de la "Noche de los Museos" en París, un evento cultural que permitió a los ciudadanos explorar museos y galerías de arte de forma gratuita y durante la noche. Esta iniciativa se ha expandido a muchas ciudades del mundo, promoviendo el acceso a la cultura y el arte de manera inclusiva. Desde entonces, la noche se ha convertido en una tradición anual en muchos lugares.

En el mundo: 25 de septiembre de 2026