Efemérides del 19 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 19 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 19 de septiembre de 2026

1821 – en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín.

– en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín. 1841 – en Famaillá (provincia de Tucumán, en Argentina) se libra la batalla de Famaillá.

– en Famaillá (provincia de Tucumán, en Argentina) se libra la batalla de Famaillá. 1891 – en Santiago de Chile, el presidente de la República, José Manuel Balmaceda, se suicida cuando se encontraba refugiado en la embajada argentina.

– en Santiago de Chile, el presidente de la República, José Manuel Balmaceda, se suicida cuando se encontraba refugiado en la embajada argentina. 1953 – Diana Maffía, política y filósofa argentina.

– Diana Maffía, política y filósofa argentina. 1955 – en Argentina, el presidente Juan Domingo Perón presenta su renuncia formal a la presidencia tras haber sido derrocado.

– en Argentina, el presidente Juan Domingo Perón presenta su renuncia formal a la presidencia tras haber sido derrocado. 1956 – Juan Manuel Fangio II, piloto argentino de automóviles.

– Juan Manuel Fangio II, piloto argentino de automóviles. 1963 – Silvia Martínez Cassina, periodista argentina.

– Silvia Martínez Cassina, periodista argentina. 1978 – Mariano Puerta, tenista argentino.

– Mariano Puerta, tenista argentino. 1986 – Martín Bravo, futbolista argentino.

– Martín Bravo, futbolista argentino. 1991 – Argentina ―bajo la presidencia de Carlos Menem― anuncia su retirada del Movimiento de Países No Alineados.

💡 ¿Sabías que...? El 19 de septiembre de 1985, un devastador terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México, causando la muerte de miles de personas y dejando a muchos más heridos. Este desastre natural llevó a importantes reformas en la infraestructura y la preparación para emergencias en el país. La tragedia es recordada anualmente con simulacros y ceremonias en honor a las víctimas.

En el mundo: 19 de septiembre de 2026