Efemérides del 19 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 19 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 19 de septiembre de 2026
- 1821 – en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín.
- 1841 – en Famaillá (provincia de Tucumán, en Argentina) se libra la batalla de Famaillá.
- 1891 – en Santiago de Chile, el presidente de la República, José Manuel Balmaceda, se suicida cuando se encontraba refugiado en la embajada argentina.
- 1953 – Diana Maffía, política y filósofa argentina.
- 1955 – en Argentina, el presidente Juan Domingo Perón presenta su renuncia formal a la presidencia tras haber sido derrocado.
- 1956 – Juan Manuel Fangio II, piloto argentino de automóviles.
- 1963 – Silvia Martínez Cassina, periodista argentina.
- 1978 – Mariano Puerta, tenista argentino.
- 1986 – Martín Bravo, futbolista argentino.
- 1991 – Argentina ―bajo la presidencia de Carlos Menem― anuncia su retirada del Movimiento de Países No Alineados.
El 19 de septiembre de 1985, un devastador terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México, causando la muerte de miles de personas y dejando a muchos más heridos. Este desastre natural llevó a importantes reformas en la infraestructura y la preparación para emergencias en el país. La tragedia es recordada anualmente con simulacros y ceremonias en honor a las víctimas.
En el mundo: 19 de septiembre de 2026
- 335 – en Bizancio (Turquía) Dalmacio se hace con el título de César.
- 634 – en el sitio de Damasco, los árabes rashidun dirigidos por Jalid ibn al-Walid capturan la ciudad de Damasco, que se encontraba en poder del Imperio bizantino.
- 1356 – en Poitiers (Francia), los ingleses derrotan a los franceses (batalla de Poitiers).
- 1493 – en Puerto Rico, Cristóbal Colón, durante su segundo viaje de exploración, llegó a la isla que hoy es Puerto Rico y la llamó «San Juan Bautista».
- 1508 – en el noroeste de Escocia sucede un terremoto de una magnitud aproximada de 7 en la escala de magnitud de momento, que se siente en Inglaterra y Escocia.
- 1526 – en el actual estado de Guanajuato (México), el español Nicolás de San Luis Montáñez funda la aldea de San Francisco de Acámbaro (actual Acámbaro).
- 1572 – en el contexto de la Revuelta Neerlandesa, la ciudad de Mons (actualmente en Bélgica) capitula ante las tropas españolas lideradas por Don Fadrique de Alba.
- 1580 – en Argel, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio.
- 1602 – finaliza el segundo conflicto del denominado Pleito de los naturales por la posesión de la imagen de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias.
- 1676 – en los Estados Unidos, la aldea de Jamestown (Virginia) es incendiada por las fuerzas del acaudalado personaje británico Nathaniel Bacon (1640‑1676).
- 1692 – en Salem (Estados Unidos) ―en el marco de los juicios por brujería en Salem―, el granjero Giles Corey (71) fallece tras dos días de aplastamiento por no haberse declarado culpable ni inocente. Dos días después será asesinada su esposa ―que se había declarado inocente― por no haber admitido su culpabilidad.
- 1771 – en España se crea la Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil española.
- 1777 – en Saratoga se libra la primera batalla de Saratoga.
- 1783 – en Versalles (Francia), Étienne Montgolfier soltó un globo cargado con una jaula de mimbre en cuyo interior viajaban una oveja y unas aves. Tras elevarse unos 500 metros de altura, el aerostato descendió suavemente en el bosque de Vaucresson y los animales resultaron ilesos.
- 1812 – En el contexto de la guerra de Independencia española, la coalición aliada dirigida por el Marqués de Wellington comienza el asedio al Castillo de Burgos, en manos de los franceses.
- 1821 – en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín.
- 1841 – en Famaillá (provincia de Tucumán, en Argentina) se libra la batalla de Famaillá.
- 1862 – en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos, las tropas unionistas bajo las órdenes del general William Rosecrans derrotan a las fuerzas confederadas del general Sterling Price (batalla de Iuka).
- 1863 – en el marco de la guerra de Secesión se libra la batalla de Chickamauga.
- 1868 – en el sur de España se desata la sublevación en Cádiz contra la monarquía de Isabel II de España que desembocará en la revolución conocida como La Gloriosa.
- 1870 – en el marco de la guerra franco-prusiana, los alemanes inician el sitio de París. Durará 135 días.
- 1870 – Después de haber invadido los Estados papales, la armada italiana deja el sitio de Roma, entrando en la ciudad al siguiente día.
- 1873 – en Estados Unidos, tras la quiebra del banco Jay Cooke & Co., sucede el Segundo Viernes Negro que provoca un gran pánico financiero.
- 1880 – en Logroño (España) se inaugura el Teatro Bretón de los Herreros.
- 1891 – en Santiago de Chile, el presidente de la República, José Manuel Balmaceda, se suicida cuando se encontraba refugiado en la embajada argentina.
- 1893 – Nueva Zelanda promulga el sufragio femenino.
- 1895 – en Jimaguayú (Cuba), los patriotas promulgan la Constitución de Jimaguayú.
- 1895 – en la entrada del puerto de La Habana (Cuba) se hunde el crucero español Sánchez Barcáiztegui; en el naufragio perece el general Delgado Parejo.
- 1899 – en Francia, sucede el perdón público al capitán judío francés Alfred Dreyfus.
- 1900 – en los Estados Unidos, Butch Cassidy y Sundance Kid cometen su primer atraco juntos.
- 1902 – en Mozambique, las fuerzas portuguesas de la colonia derrotan y hacen prisionero al jefe nativo Kubi, con lo que finaliza la rebelión iniciada en 1895 contra el dominio portugués.
- 1908 – En Praga (hasta 1919 Imperio austrohúngaro) se estrena la Séptima sinfonía de Gustav Mahler.
- 1914 – en Venezuela se estrena la zarzuela Alma Llanera, que incluyó un joropo del mismo nombre, considerado actualmente un segundo himno nacional venezolano.
- 1915 – en Chile, bajo el mandato de Ramón Barros Luco, se declaró al 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército de Chile.
- 1919 – Afganistán se independiza del Imperio británico.
- 1921 – en Marruecos, el líder rebelde Abd el Krim proclama la independencia de la República del Rif.
- 1923 – en España, el rey Alfonso XIII (1886-1941) emite un real decreto que prohíbe que los territorios invadidos por España se independicen.
- 1926 – en Milán (Italia) se inaugura el estadio Giuseppe Meazza con un encuentro entre AC Milan e Inter de Milán.
- 1928 – en los Estados Unidos, Walt Disney estrena la primera película sonora de animación.
- 1929 – en México, José Vasconcelos Calderón, candidato a la presidencia de México, sale ileso de un atentado en el que hubo dos muertos.
- 1934 – en los Estados Unidos, Bruno Hauptmann es arrestado por el secuestro y asesinato del hijo del aviador Charles Lindbergh.
- 1935 – en España, el escándalo del estraperlo produce una crisis gubernamental.
- 1939 – Francia y el Reino Unido rechazan la propuesta de paz de Hitler, quien exige el reconocimiento de las conquistas territoriales alemanas.
- 1940 – en Polonia, el militar Witold Pilecki se hace detener y enviar al campo de concentración de Auschwitz para sacar información y comenzar la resistencia judía en los campos de concentración.
- 1942 – en Brody (Ucrania) sucede un holocausto; cerca de 2500 judíos son deportados y aniquilados por la Gestapo en el campo de concentración de Belzec.
- 1944 – Moscú y Finlandia celebran un armisticio.
- 1946 – en la Universidad de Zúrich (Suiza), el discurso de Winston Churchill funda el Consejo de Europa.
- 1950 – en Bélgica, el astrónomo luxemburgués Sylvain Arend (1902-1992) descubre el asteroide Antíloco (1583).
- 1952 – en los Estados Unidos ―en pleno macartismo―, el Gobierno prohíbe al actor británico Charles Chaplin entrar en el país después de su viaje en barco a Inglaterra.
- 1955 – en Argentina, el presidente Juan Domingo Perón presenta su renuncia formal a la presidencia tras haber sido derrocado.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8:59 (hora local), Estados Unidos detona por primera vez una bomba atómica bajo tierra (a 273 m de profundidad), Rainier, de 1.7 kilotones. Es la bomba n.º 114 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en Argelia, el Frente de Liberación argelino constituye en el exilio un Gobierno provisional de la República, presidido por Ferhatí Abbas.
- 1958 – sobre el Área B7b del Sitio de pruebas de Nevada, a las 11:00 (hora local) Estados Unidos detona desde un globo aerostático a 150 metros de altura su bomba atómica n.º 162, Eddy, de 0,083 kilotones. (En comparación, la bomba de Hiroshima tuvo una potencia de 13 kilotones).
- 1959 – en los Estados Unidos, el dirigente soviético Nikita Jrushchov visita Disneyland.
- 1960 – en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), Fidel Castro y su delegación abandonan el hotel Shelburne debido a la falta de garantías para su seguridad, y se instalan en el hotel Theresa, en el barrio negro de Harlem.
- 1964 – en Madrid (España) un millar de personas se concentran frente a la embajada estadounidense, coreando «¡Asesinos!» y «¡Cuba sí, yanquis no!», debido al ataque terrorista de la CIA contra el carguero español Sierra Aránzazu (que habían confundido con el carguero cubano Sierra Maestra).
- 1968 – en México, el rector de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) protesta por la ocupación militar de Ciudad Universitaria y encabeza una manifestación, la primera en la que la rectoría de la UNAM apoya explícitamente al movimiento estudiantil. La Cámara de Diputados, en voz de su líder Luis M. Farías, ataca al rector Barros Sierra, quien presenta su renuncia, sin que le fuera aceptada. La Junta de Gobierno le pide expresamente que permanezca al frente de la UNAM.
- 1970 – en la plaza Matteotti, en Génova (Italia), el estudiante griego de geología Kostas Georgakis se suicida prendiéndose fuego como protesta por la dictadura de los Coroneles (1967-1974) liderada por Georgios Papadópulos.
- 1972 – en Londres (Reino Unido) se utiliza por primera vez una carta bomba. El objetivo es la embajada israelí. Fallece un diplomático de ese país.
- 1973 – en Suecia se corona a Carlos XVI Gustavo.
- 1976 – en las afueras de Karatepe (Turquía), un Boeing 727 de la compañía Turkish Airlines se estrella contra los montes Tauro, matando a los 155 pasajeros a bordo.
- 1976 – en Suecia, una coalición centrista, liberal y moderada derrota al Partido Socialdemócrata por primera vez desde 1932.
- 1978 – las islas Salomón se unen a las Naciones Unidas.
- 1981 – en el Parque Central de Nueva York, el dúo Simon and Garfunkel se reúne para un recital gratuito.
- 1982 – en Pittsburgh (Estados Unidos), Scott Fahlman publica los primeros emoticonos en el tablón de anuncios de la universidad Carnegie Mellon:
- 1983 – San Cristóbal y Nieves —una de las islas Antillas— se independiza del Imperio británico.
- 1984 – En Caracas se produce la denominada Masacre de Tazón.
- 1985 – en la Ciudad de México a las 7.19 horas ocurre un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de magnitud de momento. Destroza la ciudad, dejando un total de más de 10 000 muertos.
- 1985 – en el estado mexicano de Chihuahua, el gobernador Óscar Ornelas presenta su renuncia venida por los conflictos políticos que habían iniciado en ese estado en 1983.
- 1985 – en la isla Mindanao (Filipinas), unos 60 miembros de la tribu ata se suicidan con insecticida por órdenes de su gurú Datu Mangayanon ―desesperado porque no había podido convertir hojas de árbol en billetes―, que los convenció de que así podrían ver la imagen del dios Yahvé.
- 1985 – Tipper Gore (esposa de Al Gore) y otras esposas de políticos forman el ultraconservador Centro de Recursos Musicales para Padres, mientras Frank Zappa y otros músicos son obligados a testificar en el Congreso de Estados Unidos acerca de la obscenidad en la música rock.
- 1985 – en Costa Rica se crea el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) para administrar todas las vías férreas.
- 1988 – en los Juegos Olímpicos de Seúl, el clavadista estadounidense Greg Louganis sufre una lesión en la cabeza en las preliminares de la especialidad del trampolín de 3 metros.
- 1989 – en Chad (África), un atentado terrorista con explosivo destruye en el aire un DC-10 francés (Vuelo 772 de UTA). Mueren los 171 ocupantes.
- 1991 – cerca de Volturno (Alpes italianos), unos turistas alemanes descubren los restos de un ser humano, que será bautizado como Ötzi (que vivió hacia el 3300 a. C.).
- 1991 – Argentina ―bajo la presidencia de Carlos Menem― anuncia su retirada del Movimiento de Países No Alineados.
- 1991 – en el Emplazamiento de pruebas de Nevada (unos 105 km al noroeste de Las Vegas), Estados Unidos hace estallar la bomba atómica Distant Zenith, la bomba atómica n.º 1120 de las 1132 que detonó ese país entre 1945 y 1992.
- 1993 – Bolivia consigue su primera clasificación por mérito propio al Mundial de Fútbol de la FIFA a celebrarse en el Mundial Estados Unidos 1994 al empatar a un gol como visitante frente a Ecuador.
- 1994 – Haití es invadida por más de 24 000 soldados estadounidenses bajo las órdenes del presidente George Bush padre.
- 1994 – en Papúa Nueva Guinea, una erupción volcánica cubre de toneladas de cenizas a la ciudad de Rabaul (capital de la provincia de Nueva Bretaña). El 80 % de las edificaciones del pueblo colapsan.
- 1994 – en su gabinete en el Instituto Isaac Newton de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), al matemático británico Andrew Wiles (40) se le ocurre cómo corregir su demostración del último teorema de Fermat (1637), que se considera la demostración más importante del siglo XX. Presentará su trabajo el 24 de octubre de 1994.
- 1995 – el terrorista estadounidense Unabomber consigue que su manifiesto, intitulado «La sociedad industrial y su futuro», sea publicado en el Washington Post y el New York Times.
- 1997 – en la provincia de Médéa (Argelia), terroristas de la banda terrorista musulmana Frente Islámico de Salvación asesinan a 53 hombres, mujeres y niños (masacre de Guelb El‑Kebir) por haber apoyado a la banda terrorista musulmana Grupo Islámico Armado.
- 1999 – el ejército ruso se prepara para invadir Chechenia con unos 30 000 soldados.
- 2006 – en Tailandia se perpetra un golpe militar, que revoca la Constitución e instaura la ley marcial.
- 2008 – en Oakland (Estados Unidos), un estudiante universitario estadounidense originario de Oakland, llamado Carlos Ramírez (18) dibuja Trollface, que sería adoptado como el símbolo universal de un trol de internet.
- 2012 – se adopta la Resolución 2068 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre protección de los niños en los conflictos armados.
- 2015 – en Miami (Estados Unidos) finaliza sus transmisiones Sábado gigante con el presentador chileno Don Francisco, el programa de mayor duración en la historia de la televisión mundial con 53 años al aire ininterrumpidamente.
- 2017 – en México, a las 13:14 hora local (18:14.40 h GMT/UTC), se produce un sismo de magnitud 7.1 en la escala de magnitud de momento con epicentro en la zona limítrofe de Morelos y Puebla, que destruyó en su totalidad varios edificios en la Ciudad de México. El sismo ocurrió el mismo día que se llevaba a cabo un simulacro que conmemoraba el 32.º aniversario del sismo de 1985.
- 2017 – Antonio Echevarría asume su cargo como gobernador de Nayarit.
- 2018 – la empresa japonesa Nintendo Company, Ltd. estrena el servicio en línea Nintendo Switch Online para las plataformas de Nintendo Switch.
- 2021 – se produce una erupción volcánica en la isla de La Palma del Volcán de Tajogaite, la cual durará varios meses y su lava ocupará cientos de hectáreas y destruyendo miles de edificaciones, borrando del mapa casi en su totalidad la población de Todoque y parte de La Laguna.
- 2022 – en el estado de Michoacán (México) a las 13:05 horas, tiempo local (18:05 horas, tiempo GMT/UTC), se produce un sismo de magnitud 7.7 en la escala de magnitud de momento con epicentro cercano a la localidad de Coalcomán . El sismo sucedió el día que se llevaba a cabo un simulacro que conmemoraba el 37.º aniversario del terremoto de 1985 y el 5.º aniversario del terremoto de 2017.
- 2022 – en Reino Unido se lleva a cabo el funeral de la Reina Isabel II en el cual fue trasladada a Windsor en la capilla de San Jorge junto a su esposo, sus padres y su hermana menor.
- 2023 – Azerbaiyán lanza una ofensiva militar contra la República de Artsaj en la región de Alto Karabaj; esto lleva al éxodo de la población armenia.