Efemérides del 23 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 23 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 23 de septiembre de 2026
- 1850 – Exiliado en Paraguay fallece el general José Gervasio Artigas (en la imagen), líder de la independencia de Uruguay.
- 1923 – en la provincia de Corrientes (Argentina) la Ley N.º 541 da estatus de ciudad a la villa Gobernador Virasoro.
- 1950 – en el extremo sur de la provincia de Santa Fe (Argentina), la villa Constitución es declarada ciudad, con el nombre de Villa Constitución.
- 1955 – en Buenos Aires, Argentina, Eduardo Lonardi asume (de facto), como presidente de la Nación Argentina de manera provisional, luego de derrocar a Juan Domingo Perón en un golpe de Estado. Todo esto en el marco de la dictadura denominada Revolución Libertadora.
- 1973 – en Argentina, Juan Domingo Perón —quien fue presidente constitucional entre 1946 y 1955, y quedó proscrito desde el golpe de Estado que lo derrocó en 1955— es electo presidente con el 62 % de los votos.
- 1978 – en las cercanías de Viedma, Argentina. Pilotos Chilenos declaran ser trasportados por una extraña luz en la carrera Vuelta a la América del sud.
- 1983 – en San Martín (Gran Buenos Aires), dentro de las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes se produce el accidente nuclear del reactor RA-2, el más grave en la historia del desarrollo nuclear de Argentina.
- 1988 – Nicolás Gaitán, futbolista argentino.
- 1998 – Facundo Bruera, futbolista argentino.
- 1999 – Franco Pulicastro, futbolista argentino.
El 23 de septiembre de 1846, se descubrió el planeta Neptuno, gracias a los cálculos matemáticos de Johann Galle y Heinrich d'Arrest. Este hallazgo fue significativo porque fue el primer planeta encontrado a través de la predicción teórica en lugar de la observación directa. Neptuno se convirtió así en el primer planeta descubierto en la era moderna, ampliando nuestro conocimiento del sistema solar.
En el mundo: 23 de septiembre de 2026
- -63 – nace Cayo Julio César Augusto el primer emperador de Roma.
- 38 – en Roma, el emperador Calígula convierte en diosa (llamada Pantea) a su hermana Julia Drusila (fallecida el 10 de junio del 38 a los 21 años, posiblemente asesinada por Calígula por haber quedado embarazada de él).
- 1122 – en Worms (Alemania) el Concordato pone fin a la Querella de las Investiduras (desde 1073) entre reyes cristianos y papas. El emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico restaura el derecho del papa a nombrar obispos y garantizó la devolución a la iglesia de las tierras de la iglesia previamente confiscadas.
- 1186 – octavo y último día del fin del mundo ―producido por catástrofes como un eclipse de tres días de duración (?), vientos, tormentas, sequías, hambrunas, pestes, terremotos y oscuridad total, causados por una conjunción planetaria en Libra y la cola del Dragón (el nodo descendente de la Luna)― profetizado en la Carta de Toledo, que dos años antes (1185) un grupo de astrólogos católicos ―dirigidos por Juan el Toledano (1110‑1180)― de la ciudad de Toledo (España) dirigieron al papa Clemente III . Recomendaban huir a cuevas y montañas, ya que solo unos pocos sobrevivirían. En 1229 se difundirá una copia modificada de la misma carta, pero ahora profetizaba el fin del mundo para ese año (1229) y estaba firmada por el monje ciesterciense inglés Juan de Toledo (1201‑1275).
- 1338 – la batalla de Arnemuiden es la primera batalla naval de la Guerra de los Cien años y la primera batalla naval en la que se usó artillería, como la del barco inglés Christopher, que tenía tres cañones.
- 1409 – la batalla de Kherlen, la segunda victoria significativa de la China Ming sobre los mongoles desde 1368.
- 1459 – en Inglaterra se libra la batalla de Blore Heath, el primer gran combate de la guerra de las Dos Rosas.
- 1519 – en México, el conquistador español Hernán Cortés entra en Tlaxcala.
- 1561 – en Madrid, el rey Felipe II de España ordena el fin de la colonización de la península de Florida.
- 1568 – cerca de Veracruz (México), la marina española fuerza el cambio de ruta de la flota inglesa bajo el mando de John Hawkins, en la batalla de San Juan de Ulúa.
- 1572 – la ciudad belga de Mons se rinde ante las fuerzas del militar español Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba.
- 1648 – en el marco de la guerra de liberación del pueblo ucraniano y bielorruso, los cosacos ―liderados por Bogdán Jmelnitski― vencen a los polacos y lituanos de la República de las Dos Naciones en la batalla de Pilyavtsi.
- 1665 – el zar Alejo I de Rusia recibe una delegación del pequeño hetman ruso Iván Briujovetski.
- 1723 – en la capital del Imperio ruso, representantes de Rusia y Persia firman el Tratado de paz de San Petersburgo, según el cual Derbent, Bakú, Rasht y las provincias de Shirvan, Gilan, Mazandaran y Astrabad pasan a territorio ruso.
- 1728 – en Madrid, el rey aprueba oficialmente la fundación de la Real y Pontificia Universidad de La Habana, en la capitanía general de Cuba, perteneciente al Reino de España.
- 1784 – en París, el rey Luis XVI de Francia decreta que todos los pañuelos debían ser cuadrados, ya que coserlos en forma ovalada no era rentable.
- 1803 – en la India ―en el marco de la Segunda Guerra Anglo-Maratha― la compañía británica East India vence al imperio Maratha en la batalla de Assaye.
- 1826 – El Libertador Simón Bolívar se embarca en El Callao hacia Colombia
- 1846 – en el Observatorio de Berlín, el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle ―guiado por las instrucciones de los astrónomos Urbain Le Verrier (francés) y John Couch Adams (británico)― descubre el planeta Neptuno.
- 1848 – en Estados Unidos, John Curtis produce el primer chicle.
- 1862 – en Rusia, el conde León Tolstói se casa con Sofía Andrievna Bers. A lo largo de 27 años, tuvieron 13 hijos.
- 1868 – en la isla de Puerto Rico tiene lugar el Grito de Lares, que dará inicio a la lucha para independendizarse del Reino de España.
- 1873 – en San Petersburgo (Imperio ruso) se encienden las primeras lámparas eléctricas del mundo, que remplazan las antiguas lámparas de queroseno.
- 1889 – en Japón se funda la fábrica de naipes Nintendo (que en el futuro desarrollará videojuegos).
- 1894 – en París se funda el primer sindicato francés, la Confederación General del Trabajo.
- 1899 – un escuadrón estadounidense destruye un batería filipina en la batalla de Olongapo.
- 1905 – Noruega y Suecia firman el "tratado Karlstad", un amistoso tratado por el cual se disuelve la unión entre los dos países.
- 1909 – se publica por primera vez la novela por fascículos de Gastón Leroux, El fantasma de la ópera (original: Le Fantôme de l'Opéra).
- 1910 – entre Suiza e Italia, el piloto peruano-francés Jorge Chávez consigue cruzar los Alpes por primera vez en un monoplano Blériot XI.
- 1911 – en Puerto Rico se funda la Universidad de Puerto Rico - Recinto Universitario de Mayagüez.
- 1913 – el francés Roland Garros se convierte en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo.
- 1913 – en México, Belisario Domínguez Palencia, senador por el estado de Chiapas, pronuncia un discurso en contra de Victoriano Huerta, catorce días antes de ser asesinado (el 7 de octubre).
- 1922 – en Washington D. C. (Estados Unidos) se firma el Plan Hughes-Peynado, que pone fin a la ocupación estadounidense en República Dominicana.
- 1923 – en la provincia de Corrientes (Argentina) la Ley N.º 541 da estatus de ciudad a la villa Gobernador Virasoro.
- 1923 – acaba la ocupación de Constantinopla por parte de tropas británicas y francesas.
- 1932 – los reinos de Hejaz y Nejd son renombrados bajo el reino de Arabia Saudí.
- 1938 – en Alemania, en respuesta a la crisis de Múnich se moviliza el ejército checoslovaco.
- 1939 – en Polonia se perpetra la explosión de una bomba a las afueras de la radio polaca, donde trabajaba el famoso pianista Władysław Szpilman.
- 1942 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la acción de Matanikau en Guadalcanal: los marines estadounidenses atacan unidades japonesas a lo largo del río Matanikau.
- 1943 – en Saló (provincia de Brescia, en Lombardía), Benito Mussolini forma el primer Gobierno de la República Social Italiana.
- 1950 – en el extremo sur de la provincia de Santa Fe (Argentina), la villa Constitución es declarada ciudad, con el nombre de Villa Constitución.
- 1955 – en Buenos Aires, Argentina, Eduardo Lonardi asume (de facto), como presidente de la Nación Argentina de manera provisional, luego de derrocar a Juan Domingo Perón en un golpe de Estado. Todo esto en el marco de la dictadura denominada Revolución Libertadora.
- 1956 – en México el ejército toma de manera violenta el internado del Instituto Politécnico Nacional.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:29 (hora local), Estados Unidos detona sobre una torre de hierro de 150 metros de altura su bomba atómica Whitney, de 19 kilotones. (En comparación, la bomba de Hiroshima fue de 13 kilotones). Es la bomba n.º 115 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1957 – en la Ciudad de México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el regente de la ciudad Ernesto P. Uruchurtu, inauguran al público el Mercado de Jamaica y el Mercado de Sonora.
- 1958 – a 56 metros bajo tierra, en el Área U12f.01 del área de pruebas atómicas de Nevada, a las 14:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Mercury, de 0,01 kilotones.
- 1965 – en Ciudad Madera (México), un grupo de guerrilleros liderados por el maestro Arturo Gámiz García atacan un cuartel militar.
- 1965 – la Guerra indo-pakistaní finiva.
- 1966 – en el Área U7o del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:00 (hora local), Estados Unidos detona a 561 m bajo tierra su bomba atómica Daiquiri, de 19 kilotones. Es la bomba n.º 478 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1968 – en México el ejército invade las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el Casco de Santo Tomás, capturando y matando a una gran cantidad de estudiantes.
- 1971 – en Montreal (Canadá) se firma el fascista "Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil" por el cual es obligatoria la extradición de los acusados por "terrorismo"
- 1971 – en Chile, el Gobierno popular chileno del presidente Salvador Allende interviene la compañía telefónica estadounidense ITT. Esta empresa conspirará con la CIA y con el secretario de Estado Henry Kissinger para derrocar en un golpe de Estado antidemocratico al presidente constitucional socialista.
- 1973 – en Argentina, Juan Domingo Perón —quien fue presidente constitucional entre 1946 y 1955, y quedó proscrito desde el golpe de Estado que lo derrocó en 1955— es electo presidente con el 62 % de los votos.
- 1978 – en las cercanías de Viedma, Argentina. Pilotos Chilenos declaran ser trasportados por una extraña luz en la carrera Vuelta a la América del sud.
- 1981 – en el Área 12N.15 del Sitio de pruebas de Nevada, a las 16:00 GMT Estados Unidos detona simultáneamente dos bombas atómicas: Huron Landing y Diamond Ace, ambas de 20 kilotones. Una hora después, en el Área 8M del Sitio de pruebas de Nevada, detona la bomba atómica Frisco, de 21 kilotones. Son las bombas n.º 901, 902 y 903 de las 1132 que Estados Unidos hizo explotar entre 1945 y 1992.
- 1982 – en Barcelona (España), se inaugura el Mini Estadi, estadio del Fútbol Club Barcelona "B", cuyo propietario es el Fútbol Club Barcelona.
- 1983 – en San Martín (Gran Buenos Aires), dentro de las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes se produce el accidente nuclear del reactor RA-2, el más grave en la historia del desarrollo nuclear de Argentina.
- 1983 – la isla caribeña de Saint Kitts and Nevis se une a las Naciones Unidas.
- 1985 – el Gobierno de Francia admite la actuación de los Servicios Secretos Franceses en el hundimiento del Rainbow Warrior, barco insignia de Greenpeace (terrorismo de Estado).
- 1988 – Chile se celebra el día de la música Don Adolfo Moya
- 1991 – Armenia se constituye como nación.
- 1992 – en el Sitio de pruebas de Nevada, a las 15:04 Estados Unidos detona la bomba atómica Divider, de 5 kilotones. (En comparación, la bomba de Hiroshima fue de 13 kilotones). Es la última bomba de las 1132 que Estados Unidos hizo explotar entre 1945 y 1992.
- 1993 – en Mónaco, el Comité Olímpico Internacional elige a Sídney sede de los Juegos Olímpicos de 2000.
- 1993 – en Ecatepec (México) estalla una huelga en la empresa Sosa Texcoco
- 1999 – la NASA anuncia que ha perdido el contacto con la sonda espacial Mars Climate Orbiter.
- 2002 – se lanza la primera versión del navegador web Mozilla Firefox (Phoenix 0.1).
- 2008 – lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.
- 2022 – Lanzamiento del quinto álbum de la banda australiana 5 seconds of summer llamado “5sos5”.