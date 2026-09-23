Efemérides del 23 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 23 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 23 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 23 de septiembre de 2026

1850 – Exiliado en Paraguay fallece el general José Gervasio Artigas (en la imagen), líder de la independencia de Uruguay.

– Exiliado en Paraguay fallece el general José Gervasio Artigas (en la imagen), líder de la independencia de Uruguay. 1923 – en la provincia de Corrientes (Argentina) la Ley N.º 541 da estatus de ciudad a la villa Gobernador Virasoro.

– en la provincia de Corrientes (Argentina) la Ley N.º 541 da estatus de ciudad a la villa Gobernador Virasoro. 1950 – en el extremo sur de la provincia de Santa Fe (Argentina), la villa Constitución es declarada ciudad, con el nombre de Villa Constitución.

– en el extremo sur de la provincia de Santa Fe (Argentina), la villa Constitución es declarada ciudad, con el nombre de Villa Constitución. 1955 – en Buenos Aires, Argentina, Eduardo Lonardi asume (de facto), como presidente de la Nación Argentina de manera provisional, luego de derrocar a Juan Domingo Perón en un golpe de Estado. Todo esto en el marco de la dictadura denominada Revolución Libertadora.

– en Buenos Aires, Argentina, Eduardo Lonardi asume (de facto), como presidente de la Nación Argentina de manera provisional, luego de derrocar a Juan Domingo Perón en un golpe de Estado. Todo esto en el marco de la dictadura denominada Revolución Libertadora. 1973 – en Argentina, Juan Domingo Perón —quien fue presidente constitucional entre 1946 y 1955, y quedó proscrito desde el golpe de Estado que lo derrocó en 1955— es electo presidente con el 62 % de los votos.

– en Argentina, Juan Domingo Perón —quien fue presidente constitucional entre 1946 y 1955, y quedó proscrito desde el golpe de Estado que lo derrocó en 1955— es electo presidente con el 62 % de los votos. 1978 – en las cercanías de Viedma, Argentina. Pilotos Chilenos declaran ser trasportados por una extraña luz en la carrera Vuelta a la América del sud.

– en las cercanías de Viedma, Argentina. Pilotos Chilenos declaran ser trasportados por una extraña luz en la carrera Vuelta a la América del sud. 1983 – en San Martín (Gran Buenos Aires), dentro de las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes se produce el accidente nuclear del reactor RA-2, el más grave en la historia del desarrollo nuclear de Argentina.

– en San Martín (Gran Buenos Aires), dentro de las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes se produce el accidente nuclear del reactor RA-2, el más grave en la historia del desarrollo nuclear de Argentina. 1988 – Nicolás Gaitán, futbolista argentino.

– Nicolás Gaitán, futbolista argentino. 1998 – Facundo Bruera, futbolista argentino.

– Facundo Bruera, futbolista argentino. 1999 – Franco Pulicastro, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 23 de septiembre de 1846, se descubrió el planeta Neptuno, gracias a los cálculos matemáticos de Johann Galle y Heinrich d'Arrest. Este hallazgo fue significativo porque fue el primer planeta encontrado a través de la predicción teórica en lugar de la observación directa. Neptuno se convirtió así en el primer planeta descubierto en la era moderna, ampliando nuestro conocimiento del sistema solar.

En el mundo: 23 de septiembre de 2026