Quintela refuerza el sistema de salud en San Blas de los Sauces tras visitar el Hospital de Los Robles

El gobernador Ricardo Quintela visitó el Hospital Dr. Osvaldo Polo, destacando su papel clave en la atención sanitaria del departamento San Blas de los Sauces. Se llevaron a cabo importantes obras de mantenimiento, fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio. La atención de calidad del personal fue resaltada como fundamental para la comunidad y los visitantes.

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El gobernador Ricardo Quintela visitó el Hospital Distrital Dr. Osvaldo Polo en Los Robles, en el marco de las celebraciones por el 160.º aniversario del departamento San Blas de los Sauces. Durante su recorrido, destacó la dedicación del personal y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de atender las necesidades de personal, infraestructura y tecnología del hospital.

Quintela dialogó con los equipos de trabajo y analizó las necesidades del servicio, resaltando la importancia del hospital dentro del sistema sanitario del departamento, que atiende a diversas localidades. Durante la visita, se pudieron observar las tareas de mantenimiento realizadas, que incluyeron pintura y renovación de luminarias, gracias a la colaboración entre el Gobierno provincial y el Municipio.

El gobernador subrayó el esfuerzo conjunto que permitió realizar estas mejoras, destacando que la inversión fue significativa. También reconoció la labor del personal sanitario, quien asegura la calidad del servicio brindado a la comunidad. Quintela concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno provincial de seguir apoyando al hospital para satisfacer sus requerimientos.