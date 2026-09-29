Martes, 29 de Septiembre 2026
La Rioja

Éxito total en el cierre del 30.º aniversario de Septiembre Joven con más de 50 mil asistentes

Más de 50 mil personas disfrutaron del 30.º aniversario de Septiembre Joven, con 180 emprendimientos y un patio gastronómico que dinamizó la economía local. La jornada resaltó el talento juvenil y fortaleció la identidad cultural de la región.

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Redacción Equipo Editorial
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Más de 50 mil personas asistieron al cierre de Septiembre Joven, un evento que celebró su 30.º aniversario. La jornada se caracterizó por la música, expresiones urbanas y actividades que resaltaron el talento de las juventudes. En el escenario principal, se presentaron artistas de renombre nacional junto a músicos locales, mientras que también hubo batallas de freestyle y un concurso de cosplay, donde jóvenes de diversas localidades mostraron sus habilidades.

El evento no solo fue un espacio cultural, sino que también promovió oportunidades de trabajo, con la participación de 180 emprendimientos y un patio gastronómico que ofreció 10 puestos móviles de comida. Esta iniciativa del Gobierno provincial buscó fomentar el encuentro familiar y la participación juvenil. La celebración se ha consolidado como un pilar de la vida cultural en La Rioja durante tres décadas.

El éxito de este año refleja el deseo de la comunidad de apoyar a sus artistas locales y la importancia de crear redes entre emprendedores y el público. La interacción entre sectores es crucial para el desarrollo sostenible, y la combinación de música, arte y gastronomía fortalece el tejido social en la provincia. Ante los desafíos económicos, eventos como Septiembre Joven son vitales para revitalizar el sector cultural y económico.

Etiquetas: la rioja septiembre joven cultura economía gobierno provincial jóvenes
TL;DR

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