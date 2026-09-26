Acuerdo de SADOP garantiza pago de "chachos" en colegios privados de la provincia

SADOP logró un acuerdo para el pago de "chachos" adeudados a docentes de colegios privados. Algunas instituciones ya cumplieron, pero varios aún restan regularizar. La mejora salarial es clave para el sector.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gremio SADOP, que representa a los docentes particulares, ha alcanzado un principio de acuerdo con los empleadores del sector privado para garantizar el pago del bono en «chachos» a los docentes. Fernanda Huser, la titular del gremio, confirmó que varias instituciones educativas ya han saldado esta deuda, beneficiando a los trabajadores de las escuelas Gabriela Mistral, Dante Alighieri y Colegio Federalito, entre otros.

El informe del sindicato señala que las estrategias de pago han variado según cada institución. Algunas han optado por abonar los montos en moneda nacional, mientras que otras han utilizado un esquema que combina «chachos» y pesos. Sin embargo, aún hay un número considerable de colegios que no han regularizado sus deudas.

SADOP enfatiza que la responsabilidad del pago recae exclusivamente en la patronal y que este tema fue discutido en el contexto de las negociaciones paritarias actuales. Huser subrayó que el acuerdo incluye un aumento al salario básico y un monto específico en «chachos», lo que representa una mejora significativa para los docentes preocupados por el cumplimiento de los acuerdos salariales.