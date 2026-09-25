Viernes, 25 de Septiembre 2026
La Rioja

Rescatan a un perro en Jardín Norte tras quedar atrapado en un desagüe

Un perro fue rescatado con éxito en Jardín Norte tras caer en un desagüe. El equipo de rescate actuó rápidamente, destacando la importancia de la prevención en estas áreas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El equipo de rescate animal llevó a cabo una operación de emergencia en el barrio Jardín Norte tras recibir un aviso sobre un perro que había caído en un desagüe. El animal no podía salir por sí mismo, lo que generó la inmediata intervención de los rescatistas.

Al llegar al lugar, el equipo realizó una evaluación de la situación y puso en marcha las maniobras necesarias para asegurar la salida del can. Gracias a su labor rápida y coordinada, el rescate se completó con éxito y sin complicaciones adicionales.

Una vez finalizada la operación, se verificó que el perro estaba en buenas condiciones y fue devuelto de manera segura a su propietario. Este tipo de acciones resalta la importancia de la prevención en áreas con desagües y el compromiso de los equipos de emergencia con el bienestar animal en la comunidad.

Etiquetas: la rioja barrio jardín norte rescate animal bienestar animal emergencia protección animal
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