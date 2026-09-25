Allanamiento en El Quemado: un detenido y 58 kg de carne incautada por la policía

Un allanamiento en El Quemado resultó en la detención de un hombre de 27 años y el secuestro de 58.753 kg de carne vacuna y otros elementos vinculados al abigeato. Las autoridades destacan la importancia de combatir este delito en la región.

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La Subcomisaría La Colonia llevó a cabo un allanamiento efectivo en el Paraje El Quemado, en el contexto de una investigación por abigeato. Este operativo resultó en la detención de un hombre de 27 años, de apellido Toledo, quien tenía una orden de captura vigente.

Durante el procedimiento, se incautaron más de 58.753 kilogramos de carne vacuna, así como herramientas asociadas a la actividad delictiva, como cuchillos y una balanza portátil. También se recuperaron prendas de vestir y dinero en efectivo, presumiblemente proveniente de la venta clandestina de carne.

Las autoridades subrayan la relevancia de estos operativos en la lucha contra la venta ilegal de carne, un problema que impacta tanto en la economía regional como en la seguridad alimentaria. La policía y la justicia trabajan en conjunto para desmantelar redes delictivas y concientizar a la población sobre los riesgos asociados al consumo de productos de origen dudoso.

Todos los elementos incautados y la mercadería recuperada están bajo resguardo para las pericias pertinentes. La Subcomisaría reafirma su compromiso con la comunidad, manteniendo una vigilancia constante en la región para prevenir futuros delitos.