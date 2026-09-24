Viernes, 25 de Septiembre 2026
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Controles viales en La Rioja: más de 100 multas por infracciones de semáforos

Más de 100 actas de infracción se han labrado en semanas tras la implementación de un control estricto en La Rioja para multar a quienes cruzan semáforos en rojo. Las sanciones pueden alcanzar hasta $213.900, buscando prevenir siniestros viales.

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Controles viales en La Rioja: más de 100 multas por infracciones de semáforos
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El Municipio de La Rioja ha lanzado un nuevo esquema de control con tolerancia cero hacia los conductores que cruzan los semáforos en rojo, en respuesta a un alarmante aumento de infracciones graves y siniestralidad vial. En pocas semanas desde su implementación, más de 100 actas de infracción han sido emitidas, evidenciando la urgencia de abordar esta problemática en las calles de la capital provincial.

Los operativos son realizados por inspectores municipales que utilizan registros audiovisuales como prueba para capturar infracciones en tiempo real. Estos controles se han establecido en “puntos calientes” y esquinas identificadas como de alta siniestralidad, donde se han registrado un elevado número de colisiones y comportamientos imprudentes.

Las sanciones por violar la luz roja oscilan entre $106.905 y $213.900, dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia. Desde el Ejecutivo comunal se enfatiza que el objetivo de estas medidas no es recaudatorio, sino preventivo, buscando disuadir conductas temerarias y proteger la vida de todos los ciudadanos en la vía pública.

Etiquetas: la rioja tránsito control de infracciones seguridad vial multas municipio
TL;DR

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