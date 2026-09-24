Jueves, 24 de Septiembre 2026
La Rioja

Aumento de la violencia de género en La Rioja: una alarmante consecuencia de la crisis económica

La Dra. Ivana Gisela Flamini advirtió sobre un aumento alarmante en las denuncias de violencia de género en La Rioja, vinculado a la crisis económica y el consumo problemático de sustancias. Esta situación está transformando el mapa delictivo provincial y afecta cada vez más a mujeres. Las instituciones deben repensar sus métodos para abordar esta compleja problemática.

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La situación de violencia familiar en La Rioja ha alcanzado niveles alarmantes, según la Dra. Ivana Gisela Flamini, jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores. La magistrada destacó que el aumento de la crisis económica y el crecimiento de las adicciones son factores clave que han modificado el mapa delictivo local.

Flamini indicó que ha habido un incremento significativo en las denuncias relacionadas con la violencia de género, atribuido a estas problemáticas. El análisis del juzgado señala que las instituciones deben repensar sus enfoques, ya que las respuestas tradicionales han perdido eficacia ante la complejidad de la situación.

La jueza también advirtió sobre un cambio preocupante en el perfil de los afectados por adicciones, que ahora incluye a mujeres en núcleos familiares, un fenómeno que antes era más común entre varones. Además, enfatizó que el consumo problemático no justifica la conducta del agresor en casos de violencia de género, reafirmando la responsabilidad penal de los implicados.

Etiquetas: la rioja violencia de género adicciones crisis económica juzgado ivana gisela flamini
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