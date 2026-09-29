Taller sobre prevención de violencia estatal: ¿qué se abordará en La Rioja?

El martes 29 de septiembre, La Rioja realizará un taller sobre "El Estado Democrático y el Derecho a la Seguridad", destinado a policías, judiciales y profesionales de salud. La jornada busca promover un enfoque más humano en la gestión de la seguridad y prevenir la violencia institucional.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja organizará un taller titulado "El Estado Democrático y el Derecho a la Seguridad. Prevención de la Violencia Estatal" este martes 29 de septiembre a las 9 en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. Esta jornada, impulsada por el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos, tiene como objetivo generar un espacio de formación sobre la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la seguridad.

La capacitación estará a cargo de Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, quien es especialista en derechos humanos y sistema penal. Está dirigida a efectivos de la Policía de la Provincia, del Servicio Penitenciario Provincial, así como a personal de la Función Judicial y de áreas de Salud Mental y de Niñez y Adolescencia.

Este taller se enmarca en un esfuerzo mayor por parte de las autoridades para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de las fuerzas de seguridad. En un contexto donde se intensifican los debates sobre la seguridad y la violencia institucional, la iniciativa busca promover un diálogo acerca de la relación entre el Estado y la ciudadanía, así como un cambio en las prácticas actuales.

La actividad representa una oportunidad para fortalecer la formación de quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de la población y se inscribe en una serie de acciones implementadas por el Gobierno de La Rioja para abordar multidisciplinariamente el fenómeno de la violencia estatal y su prevención.