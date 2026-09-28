Lunes, 28 de Septiembre 2026
La Rioja

Más de 15.000 jóvenes disfrutan del 30 aniversario del Septiembre Joven en La Rioja

Más de 15.000 personas disfrutaron de la primera jornada del festival Septiembre Joven en Capital, con 40 artistas locales y un gran sorteo de motos. La cultura y la identidad nacional brillaron en este evento que reúne a la juventud.

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Redacción Equipo Editorial
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El festival Septiembre Joven 2026 en el departamento Capital comenzó con una destacada participación de más de 15.000 personas el sábado 26 de septiembre, celebrando la cultura, el arte y la identidad nacional. Esta trigésima edición busca consolidarse como un espacio vital para la juventud, con el apoyo del gobernador Ricardo Quintela y la Secretaría de Juventudes, liderada por José Delgado.

La jornada inaugural contó con la actuación de Tinku Crash, junto al Ballet Municipal y la Escuela de Tango, dando inicio a un programa que incluye más de 40 talentos preseleccionados en el certamen PRE SEPTIEMBRE JOVEN. Se llevaron a cabo emocionantes actividades, como el primer sorteo de una moto y un concurso de cosplay. Más de 2.000 estudiantes secundarios también participaron en un evento para ganar un viaje de egresados.

El festival estuvo respaldado por 19 organismos gubernamentales, que ofrecieron diversos servicios y apoyo a la comunidad. Entre ellos se encontraron Aguas Riojanas, la Secretaría de Turismo, Desarrollo Social, y el Ministerio de Salud, asegurando así una experiencia enriquecedora para todos los asistentes.

Etiquetas: la rioja septiembre joven festival de juventudes cultura arte ricardo quintela
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